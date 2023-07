DORMITE DA CAMPIONI: APERTE LE REGISTRAZIONI ANTICIPATE PER POKÉMON SLEEP



Svelati anche altri dettagli su Il Tesoro dell'Area Zero per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

The Pokémon Company International ha annunciato oggi l'apertura delle registrazioni anticipate per Pokémon Sleep, l'app che misura il sonno in modo divertente, su Google Play per dispositivi mobili Android.



Un nuovo trailer con più informazioni su Pokémon Sleep è disponibile sul canale ufficiale Pokémon su YouTube.







Come giocare a Pokémon Sleep

Per giocare a Pokémon Sleep , i giocatori devono posizionare il loro dispositivo smart o Pokémon GO Plus + vicino al cuscino e poi mettersi a dormire. Quando si svegliano, possono controllare i risultati della misurazione del sonno, osservare gli stili di sonno dei Pokémon che sono apparsi e collaborare alle ricerche sul sonno del Professor Neroli registrandoli nel Sonnodex. Più i giocatori dormono, più faranno diventare grande Snorlax, più Pokémon incontreranno e più stili di sonno potranno scoprire. Inoltre, possono anche aiutare Snorlax a crescere durante il giorno.



I tre tipi di sonno

In Pokémon Sleep , il sonno viene classificato in tre tipi: leggero, intermedio e profondo. I Pokémon con un andamento del sonno simile a quello dei giocatori si raduneranno intorno a Snorlax. Dopo aver svolto delle ricerche sugli stili di sonno dei Pokémon che si sono radunati, i giocatori potranno dar loro dei Pokébiscotti. In questo modo, i Pokémon si affezioneranno a loro e gli daranno una mano in veste di aiutanti.



Far aumentare il potere sonno e far crescere Snorlax

In Pokémon Sleep , ai giocatori verrà assegnato un "punteggio sonno" in base alla durata del loro sonno. Otterranno 100 punti dormendo per almeno 8 ore e mezza. Più a lungo dormono, più il potere sonno di Snorlax aumenterà, il che a sua volta determinerà quanti Pokémon si raduneranno al risveglio.

Durante il giorno, i Pokémon aiutanti raccoglieranno bacche da dare a Snorlax e potranno attivare abilità che li aiuteranno a farlo crescere. I Pokémon aiutanti possono raccogliere bacche anche mentre i giocatori non stanno utilizzando Pokémon Sleep.







Ogni lunedì si dà il via a nuove ricerche

Ogni lunedì, i giocatori sceglieranno un nuovo punto di ricerca in cui spostarsi, dove incontreranno un altro Snorlax da far crescere. In questo modo, avrà inizio una nuova settimana di ricerca sul sonno. I Pokémon che si possono incontrare saranno diversi in base all'area in cui si trovano i giocatori. Nel weekend potrebbero radunarsi ancora più Pokémon e tra loro potrebbero persino esserci specie più rare!



Condividere i risultati delle ricerche sul sonno con gli amici in un gruppo di ricerca

I giocatori possono creare una lista di amici per condividere la durata e gli stili del proprio sonno e altre informazioni, come il numero di stili di sonno su cui hanno fatto ricerche e i Pokémon aiutanti che fanno parte delle loro squadre di ricerca. I giocatori possono anche ottenere ricompense quando leggono i risultati della ricerca sul sonno dei loro amici.



Più informazioni sul dispositivo Pokémon GO Plus +

All'interno del dispositivo Pokémon GO Plus + c'è un Pikachu con indosso una papalina da notte che i giocatori possono incontrare in Pokémon Sleep quando collegano il dispositivo all'app.



Di norma, i giocatori creano squadre di ricerca con cinque dei Pokémon che possono incontrare in Pokémon Sleep , ma il Pikachu con indosso la papalina può fungere da sesto membro di una squadra!



Se i giocatori collegano il dispositivo Pokémon GO Plus + a Pokémon GO e fanno girare i Pokéstop, il dispositivo lo registrerà e i giocatori otterranno delle bacche quando lo collegano a Pokémon Sleep .



Più informazioni su Pokémon Sleep e sul dispositivo Pokémon GO Plus + sono disponibili su Pokemon.it/Sleep

