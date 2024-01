Diablo IV: come costruire il proprio Costrutto Siniscalco

Intraprendi un viaggio epico nella Stagione 3 di Diablo IV: Stagione dei Costrutti, con il tuo leale alleato, ilCostrutto Siniscalco. Questo compagno altamente personalizzabile, simile a un animale domestico, è un'aggiunta formidabile al tuo arsenale, e la creazione delle sue abilità è fondamentale per sbloccarne il vero potenziale.

Con la guida di Ayuzhan, i giocatori possono resuscitare un Costrutto Siniscalco non corrotto, trasformandolo nel loro Compagno Stagionale. Questo alleato meccanico segue il personaggio ovunque, offrendo le sue abilità uniche in modo indipendente e creando opportunità di combo. A differenza degli animali domestici tradizionali, il Costrutto Siniscalco non ha salute e non può morire, ma ha uno stordimento.

Questa guida ti condurrà attraverso il processo di costruzione del perfetto Costrutto Siniscalco per integrare il potere del tuo Errante.

Costruzione del Tuo Compagno Stagionale

Il Costrutto Siniscalco ha due attacchi predefiniti, e i giocatori possono potenziarli modificando le pietre tramite un apposito menù di gestione. Il processo di personalizzazione coinvolge due tipi di pietre: le Pietre di Controllo, che indicano il tipo di attacco che il tuo Siniscalco eseguirà, e le Pietre di Regolazione, che potenziano le Pietre di Controllo aggiungendo meccaniche aggiuntive, come sparare proiettili extra o cambiare il tipo di danno.

Le Pietre di Controllo sono varianti dei glifi Paragon che non hanno un livello o una rarità. Una volta acquisite, non è necessario riacquisirle, offrendo una progressione graduale ai giocatori. Le Pietre di Regolazione, al contrario, hanno livelli e rarità. I loro miglioramenti sono lineari con i livelli, offrendo ai giocatori un percorso di miglioramento strutturato.

Ottenere Pietre per la Personalizzazione

La creazione del perfetto Costrutto Siniscalco richiede l'acquisizione di Pietre di Controllo e di Regolazione, e il modo migliore per ottenerle è completare le Cripte, garantendo almeno una Pietra di Regolazione casuale di livello scalato. I Cofani intessuti di guardia ottenuti durante le corse nelle Cripte possono premiare Pietre di Taratura bonus o attrezzatura preziosa. Un altro modo per ottenere queste pietre è sconfiggere con successo i Costrutti. Ogni Costrutto sconfitto assicura una percentuale di Pietra Frantumata, che può essere trasformata in pietre dal Gioielliere.

Creazione del Tuo Perfetto Costrutto Siniscalco

In Diablo IV, Stagione dei Costrutti, il Costrutto Siniscalco non è solo un compagno ma un alleato strategico. Utilizza le opzioni di personalizzazione fornite dalle Pietre di Controllo e di Regolazione per adattare le sue abilità al tuo stile di gioco. Crea il perfetto compagno meccanico per stare al tuo fianco mentre affronti le sfide che si nascondono nelle antiche cripte di Kehjistan.

è disponibile su Xbox, PlayStation, Battle.net e Steam.