Magic: The Gathering - MagicCon: Amsterdam – Biglietti ora in vendita

Londra, martedì 30 gennaio, ore 15:00: Wizards of the Coast è lieta di annunciare che i biglietti per MagicCon: Amsterdam sono ora in vendita. I fan più entusiasti possono acquistare i loro biglietti su mcamsterdam.mtgfestivals.com, a partire da € 35 con un'esclusiva offerta di acquisto anticipato. A cinque mesi dall’evento, possiamo già rivelare che MagicCon: Amsterdam sarà un fine settimana ricco di impegni tutto dedicato alla celebrazione di Magic: The Gathering! I partecipanti possono aspettarsi il Pro Tour Modern Horizons 3, una varietà di eventi di gioco on-demand e a pagamento, eventi e panel sul palco principale, esperienze coinvolgenti, merchandise esclusivo, la presenza degli artisti preferiti dai fan, cosplayer, celebrità di Magic e molto altro ancora! Chi acquista in anticipo ottiene il biglietto per MagicCon al miglior prezzo! I prezzi speciali per l’acquisto anticipato sono disponibili su tutti i biglietti MagicCon: Amsterdam per adulti dal 30 gennaio all'8 febbraio alle 15:00 ore italiane, o fino ad esaurimento scorte. Le varietà di biglietti comprendono: Giornata singola – Acquisto anticipato € 35, prezzo normale € 40

Giornata singola premium – Acquisto anticipato € 65, prezzo normale € 75

Fine settimana: Acquisto anticipato € 90, prezzo normale € 95

Fine settimana Premium – Acquisto anticipato € 160, prezzo normale € 170

VIP leggendario – Acquisto anticipato € 380, prezzo normale € 400

VIP Black Lotus – Acquisto anticipato € 800, prezzo normale € 825