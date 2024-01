Mercoledì 20 marzo 2024 al Forum di Assago a Milano, dalle ore 21.00

Mercoledì 20 marzo 2024, alle ore 21.00, in occasione della Giornata Mondiale della Felicità - istituita dall’ONU nel 2013 per riconoscere l’importanza della felicità nella vita delle persone in tutto il mondo - la Fondazione della Felicità ETS, presieduta da Walter Rolfo, chiama a raccolta al Forum di Assago a Milano personalità del mondo dello spettacolo, sportivi, creator, illusionisti, insieme a formatori, mental coach, manager di aziende, docenti e tanti altri, per “ Happiness on tour” , il più grande evento motivazionale sulla felicità, aperto a tutti gratuitamente previa iscrizione su Eventbrite .

Un evento unico nel suo genere durante il quale ogni ospite salirà sul palco per raccontarsi in una versione inedita, condividendo con il pubblico alcuni momenti cruciali della propria carriera professionale o della propria vita privata per un viaggio motivazionale e formativo che offre la possibilità di riflettere sulla propria felicità e trarre ispirazione e stimoli dalle storie degli altri.

Tra i nomi già confermati : il noto e stimato comico e illusionista Raul Cremona ; il campione paralimpico di scherma Emanuele Lambertini; il CEO dell’Inter FC e consigliere Lega Nazionale Professionisti Serie A Giuseppe Marotta; il giovane comico e illusionista in arte “Faccestamagia” Raffaello Corti . E ancora Mattia Bidoli in arte “Flip”, prestigiatore, vincitore di numerosi premi e attivista che da anni porta la magia negli ospedali, orfanotrofi, campi profughi, carceri e zone di guerra; il comico, prestigiatore e showman Andrea Paris; il mental coach, CEO e founder di Blackship Pasquale Acampora; l’imprenditore, manager e docente Giuseppe Stigliano. La line-up completa degli ospiti sarà comunicata prossimamente.

Nella stessa giornata Fondazione della Felicità organizza, sempre al Forum di Assago, uno show motivazionale al mattino , su invito , dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori per un’inedita esperienza formativa con tanti ospiti che racconteranno in prima persona la strada percorsa per conquistare la propria felicità affrontando tematiche fortemente rilevanti per i ragazzi delle nuove generazioni. L’intera iniziativa fa parte, infatti, di un importante progetto rivolto in particolare alle scuole e che punta ad arrivare alla felicità degli studenti e alle studentesse di oggi, condizionati da un contesto storico fatto di continui cambiamenti che li porta ad affrontare ogni giorno sfide sociali sempre più complicate, come le guerre, la dipendenza dai social e l’abuso delle tecnologie che incrementano l’isolamento sociale, la depressione e il bullismo. Il progetto e la missione della Fondazione della Felicità, è regalare ad alunni e docenti programmi educativi gratuiti, contest creativi ed esercizi stimolanti per favorire la creazione di un ambiente scolastico sereno, puntare alla costruzione di un futuro migliore e a raggiungere la felicità.

“Impossiblazer” (Impossibile), “Flameheart” (Passione), “Positiv Eve” (Positività), “Dreem” (Sogno), “Lighting Goal” (Obiettivi), “Felicity” (Felicità), “Hammerine” (Resilienza) e “Y” (Perché) sono gli 8 “superpoteri” necessari per il compimento di una vita felice, già illustrati nel libro “ Codice della felicità ” di Pasquale Acampora, Walter Rolfo e Alessandro Patti, e riproposti sul palco attraverso le testimonianze degli ospiti. Superpoteri che ognuno può acquisire per far fronte alle difficoltà della vita, per sostenere un fallimento, un particolare periodo di stress fisico e mentale, per affrontare una delusione personale, e ancora per realizzarsi, progettare e costruire il proprio futuro “felice”.

« La felicità è uno dei diritti fondamentali dell’uomo. È dimostrato da una ricerca di Harvard che un approccio positivo alla vita può avere un importante effetto sulla salute, sul proprio successo personale, a casa, nel lavoro, a scuola, nel rapporto con gli altri e con noi stessi - dichiara Walter Rolfo, Presidente della Fondazione della Felicità - Con “Happiness on Tour” vogliamo regalare un emozionante momento di riflessione per ricordare alle persone che possiamo scegliere di essere felici. Per esserlo è importante allenarsi, perché la felicità non è solo uno stato d’animo ma il risultato di un percorso. Per allenarsi a essere felici abbiamo individuato 8 ideali superpoteri che possono essere raggiunti attraverso un percorso motivazionale e una palestra formativa guidata dai nostri talenti. Due ore da dedicare a noi stessi per costruire la nostra felicità ».

L’appuntamento del 20 marzo, il cui programma e ospiti saranno presto annunciati, è parte dell’ Happiness On Tour 2024, che conta oltre 10 tappe in giro per l’Italia. Il calendario delle date in continuo aggiornamento è consultabile sul sito ufficiale di Fondazione della Felicità.