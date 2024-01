Gossip girl, la proposta di Ed Westwick: Chuck Bass si sposa!

Ed Westwick, noto per il suo ruolo di Chuck Bass nella celebre serie televisiva 'Gossip Girl', ha deciso di fare la sua proposta di matrimonio in un'atmosfera incantevole, immersi nella neve. L'attore ha condiviso il romantico momento su Instagram, pubblicando un'immagine in cui si trova in ginocchio davanti alla sua fidanzata Amy Jackson, presentando un anello.

La risposta entusiasta dell'attrice britannica di Bollywood non lascia spazio a dubbi: "Hell yes!". La magica proposta è avvenuta su un ponte sospeso a Gstaad, una pittoresca località nel comune svizzero di Saanen, nel Canton Berna. Nato a Londra nel 1987, Ed Westwick ha guadagnato fama grazie al suo indimenticabile personaggio di Chuck Bass nella serie 'Gossip Girl', che è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 2007 al 2012 e in Italia dal 2009 al 2014. La sua proposta di matrimonio è un capitolo emozionante nella sua storia personale, condivisa ora con i suoi fan attraverso i canali social.