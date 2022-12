TEKKEN 8 - Jun Kazama ritorna in TEKKEN

Il primo trailer, dedicato alla storia e al gameplay diTEKKEN 8, mostra il prossimo capitolo nel leggendario franchise di fighting game.

Con il gioco in arrivo solamente per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, il video mette in risalto la grafica impressionante, i modelli dei personaggi incredibilmente dettagliati, gli ambienti distruttivi ed evocativi e una nuova meccanica di gioco aggressiva, il tutto sviluppato e pensato per portareTEKKEN in una nuova generazione.

TEKKEN 8 includerà un nuovo gameplay focalizzato su tattiche “Aggressive”. Conservando l’identità unica di TEKKEN, il gioco assicurerà ai giocatori e agli spettatori la più emozionante esperienza fino a oggi, grazie ad attacchi in grado di scuotere lo schermo e ambienti che sono sia

dinamici che distruttibili. Il trailer mostra la nuova meccanica di gioco chiamata “Heat System”, che innesca attacchi aggressivi con mosse speciali e miglioramenti alle abilità di ogni personaggio.

Per il trailer in italiano:

https://youtu.be/JD2l-YrnkRE

Altre News per: tekkenkazamaritornatekken