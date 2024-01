Mara Maionchi ricorda Sandra Milo: con lei capivi cosa fosse la gentilezza

Mara Maionchi condivide emozioni sincere in un'intervista a Fanpage, ricordando la recente scomparsa di Sandra Milo, con cui ha condiviso l'esperienza televisiva nel programma iconico "Quelle brave ragazze". La commozione di Maionchi emerge chiaramente mentre parla della Milo, descrivendola come una persona unica e gentile.

"È un momento molto difficile per me. Sandra era un essere adorabile per natura. La gentilezza è innata, non può essere appresa." "L'esperienza con lei è stata unica. Quando abbiamo pensato al programma, lei è stata la prima persona che mi è venuta in mente. Era sempre serena, e è incredibile come una persona possa irradiare un tale sentimento. Non avevo mai conosciuto qualcuno così sereno, sempre disponibile. Mi dispiace davvero tanto."

"Parlavamo spesso, l'ultima volta è stata a Natale. Ma proprio in questi giorni stavo pensando di chiamarla perché non ci sentivamo da un po'. Purtroppo, ho appreso che stava già male." "Le parole mi mancano quasi. Posso dire che definirei Sandra Milo una persona gentile, e credo che sia difficile comprendere appieno cosa significhi gentilezza. Ma se conoscevi lei, potevi capire immediatamente il suo significato. Davvero una persona speciale."