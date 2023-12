Campobasso: Incendio in Abitazione, Muore Bambino di 9 Anni

A Colle Calcare, a Campobasso, si è verificato un drammatico incendio intorno all'1 di notte, che ha colpito un'abitazione con esiti devastanti. La vittima principale di questa terribile tragedia è un bambino di 9 anni, deceduto a causa dell'asfissia. La madre, 35 anni, e i fratelli di 12 e 4 anni sono attualmente ricoverati in gravi condizioni presso l'ospedale Cardarelli.

Le indagini sono in corso da parte del Nucleo Investigativo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale per determinare le cause dell'incendio che ha raso al suolo la villetta situata nella contrada rurale del capoluogo molisano. Si ipotizza che un cortocircuito possa essere stato il fattore scatenante, e non è escluso che un sistema di illuminazione natalizia abbia contribuito all'innesco delle fiamme.

Il primo intervento sul luogo è stato effettuato dal 115, seguito dai vigili del fuoco che hanno tentato disperatamente di salvare il piccolo, ma purtroppo senza successo. Carabinieri e il magistrato di turno della Procura sono intervenuti immediatamente, mentre il 118 ha trasportato i tre feriti in ospedale. L'autopsia sul corpo del bambino deceduto verrà eseguita nei prossimi giorni presso l'ospedale Cardarelli, come deciso dal magistrato.

La comunità locale è profondamente scossa da questa tragedia, e tutti si stringono attorno alla famiglia colpita, offrendo il proprio sostegno in questo momento difficile.

