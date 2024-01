Presidente Zelensky Ucraina: Senza gli Usa l'Europa sarà sola contro Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso preoccupazione riguardo al futuro della situazione in Ucraina, sottolineando l'importanza del sostegno degli Stati Uniti per la stabilità europea di fronte alle azioni di Putin. Ha anche manifestato fiducia nella solidarietà tedesca nel caso in cui il sostegno americano dovesse vacillare. Nel frattempo, Papa Francesco ha annunciato che la Santa Sede sta mediando per facilitare uno scambio di prigionieri, offrendo così una speranza di pace e riconciliazione. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha accolto con favore l'impegno italiano al G7, auspicando un maggiore coordinamento internazionale per contrastare le azioni russe.