Epica rimonta di Jannik Sinner che contro Daniil Medvedev va sotto di due set, vince gli altri due e fa suo il quinto per 6-3. Trionfando nella finale degli Australian Open l’azzurro conquista il suo primo Slam in carriera. Il risultato finale è di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 per l’azzurro. Il risultato... Continua a leggere