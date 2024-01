GTA Online: Ricompense doppie nelle nuove gare drag

Sfreccia verso la vittoria e ottieni ricompense doppie nelle nuove gare drag di GTA Online

Inoltre, ricompense doppie nei contratti dell’Autofficina e in Caccia al Rhino, nuovi obiettivi per i Furti dello sfasciacarrozze e altro ancora

Padroneggia l'arte del cambio di marcia con le gare drag , ora disponibili in GTA Online con GTA$ e RP doppi fino al 31 gennaio.

In queste gare, in cui bisogna schivare il traffico con la mano sempre sulla leva del cambio, il tempismo è essenziale. Riscalda le gomme con un burnout sulla griglia di partenza, aumenta la velocità cambiando marcia nei momenti ideali ed evita le collisioni per tagliare il traguardo da vincitore in questa nuova serie di gare per i membri dell'Autoraduno di LS. Nelle gare drag avrai anche la possibilità di usare il Turbo nitro, in quantità limitata: scegli il momento più opportuno per utilizzarlo, sorpassando un avversario o strappando la vittoria sul rettilineo finale.





Per iniziare, se non l'hai già fatto parla con Mimi per abbonarti all'Autoraduno di LS (questa settimana c'è lo sconto del 50%) e avvia le gare drag raggiungendo le relative icone sulla mappa o aprendo il tuo iFruit e selezionando Avvio rapido > Serie di modalità > Serie di gare drag.

Vinci due gare drag o drift per completare la nuova sfida settimanale e ricevere 100.000 GTA$, oltre alla Tuta racing Manor chiara.







Obiettivi per i Furti dello sfasciacarrozze



Fai un salto al tuo sfasciacarrozze per valutare i piani per il Furto della Bravado Buffalo EVX (muscle car), della Lampadati Viseris (sportiva classica) e del Pegassi Toros (SUV).

Una volta scelto l'obiettivo, sulla parete di pianificazione dello sfasciacarrozze troverai i piani per i vari passaggi di queste operazioni in più fasi e l'ubicazione del veicolo. Se devi ancora avviare la tua collaborazione con Yusuf e Jamal dello sfasciacarrozze di The Chop Shop , acquista una di queste attività tramite il sito di Maze Bank Foreclosures.



Robbery Contracts poster



GTA$ e RP doppi nei contratti



I proprietari di autofficina desiderosi di forti scariche di adrenalina possono consultare la lavagna degli incarichi all'interno dell'autofficina per valutare la selezione di contratti disponibili. Scegline uno e portalo a termine entro questa settimana per ottenere ricompense doppie .

SUGGERIMENTO : approfitta del 30% di sconto sull'autofficina e su tutte le sue migliorie e modifiche, valido anch'esso per tutta la settimana.







Poster di Caccia all Rhino



GTA$ e RP doppi in Caccia al Rhino



Le dimensioni dell'avversario contano in Caccia al Rhino , una sfida alla Davide contro Golia in cui fuoristrada armati di bombe adesive danno la caccia al mostruoso carro armato Rhino. Raccogli la sfida questa settimana per ottenere GTA$ e RP doppi .







Poster dell'autosalone Premium Deluxe Motorsport con Pegassi Torero, Canis Kalahari, Karin Futo, Dinka Jester (Gara) e Imponte Ruiner



Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Dai un'occhiata alla selezione di veicoli ripresentati dall'imprenditore automobilistico Simeon Yetarian, tutti pronti per essere ammirati, provati e acquistati:





Pegassi Torero (sportiva classica, -30%)

Canis Kalahari (fuoristrada)

Karin Futo (sportiva)

Dinka Jester ( Gara ) (sportiva)

Imponte Ruiner (muscle car)





Poster dell'autosalone Luxury Autos con Vapid Aleutian e Declasse Impaler LX



Autosalone Luxury Autos e altre offerte sui veicoli



Visita l'autosalone Luxury Autos per ammirare la coppia di straordinari veicoli di questa settimana: il Vapid Aleutian (SUV) e la Declasse Impaler LX (muscle car).



E guarda come Hao ha reinterpretato un classico di sempre: la sua Bravado Banshee (sportiva) rende omaggio al leggendario look della vettura con un tocco futuristico.



Piazzati tra i primi 5 per quattro giorni di seguito nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per tornare a casa al volante di una Übermacht Zion Classic (sportiva classica). Il terzetto di veicoli di prova dell'Autoraduno di LS di questa settimana comprende la Vapid Dominator ASP (muscle car, -30%), la Karin Sultan RS Classic (sportiva, -30%) e la Emperor Vectre (sportiva), ciascuna delle quali disponibile per un tempo limitato con una livrea esclusiva.







Fai un salto al Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per provare a vincere una Pfister Growler (sportiva).







Riscatta tutti i vantaggi dell'abbonamento GTA+ disponibili fino al 7 febbraio:





Albany Cavalcade XL (SUV) gratuito

Maglia Rockstar logo atomico, Giacca di capodanno, Pantaloni di capodanno, Giacca Western MC e Pantaloni Western MC

50% di GTA$ e RP in più sulle ricompense di Fotografia naturalistica

Reputazione dell'Autoraduno di Los Santos doppia



In più, un bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, la possibilità di scaricare e giocare a un assortimento a rotazione di titoli classici di Rockstar Games e altro ancora. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sul sito di GTA+ .





SCONTI





Autofficina - 30% di sconto

Migliorie e modifiche autofficina - 30% di sconto

Karin Calico GTF (sportiva) - 30% di sconto

Annis Euros (sportiva) - 30% di sconto

Vapid Dominator ASP (muscle car) - 30% di sconto

Karin Sultan RS Classic (sportiva) - 30% di sconto

Pegassi Torero (sportiva classica) - 30% di sconto

Abbonamento all'Autoraduno di LS - 50% di sconto

Autoraduno di LS privato - 50% di sconto

Completi racing LS Tuners - 30% di sconto

Completi racing HSW - 30% di sconto







Inventario e sconti del Furgone delle armi



Tirapugni | Storditore | Cannone a rotaia (30% di sconto) | Empia devastatrice | Mitra | Fucile a pompa | Mitra d'assalto (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Granate | Molotov | Giubbotto antiproiettile