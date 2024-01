La madre Davide Ferrerio: mio figlio non era più malato!

Giusy Orlando, madre di Davide Ferrerio, il giovane bolognese di 22 anni in coma irreversibile da un anno e mezzo a causa di un tragico scambio di persona, esprime il suo dolore e la sua rabbia mentre affronta nuove sfide giuridiche. La madre di Davide Ferrerio, Giusy Orlando, continua a esprimere la sua preoccupazione riguardo a una nuova perizia medico-legale che potrebbe ribaltare la sorte dell'aggressore di suo figlio, Nicolò Passalacqua. L'accusa di tentato omicidio, che lo aveva già condannato in primo grado a vent’anni e quattro mesi con rito abbreviato, potrebbe essere rimessa in discussione.

La madre si sdegna contro questa possibilità: "È vergognoso. Se accoglieranno quella perizia, i giudici si metteranno dalla parte dell’aguzzino di mio figlio. C’è un video, fotogrammi chiari di quanto accadde quella sera: non possono essere messi in dubbio. Se l’accusa di tentato omicidio dovesse cadere, ne sarei schifata, non mi sentirei più tutelata dalla giustizia."

Giusy Orlando commenta la perizia: "Il medico legale dice che mio figlio era fragile, aveva le 'ossa di cristallo' e perciò subì quei gravi traumi: ma come? Davide era guarito, quella patologia l’aveva avuta da bambino, ma da anni stava benissimo. Così infangano il nome di un principe, di un giovane con una bella famiglia, unita e che si ama."

Parlando dell'aggressione, la madre rifiuta le conclusioni della perizia: "Lui gli sferrò almeno un pugno alla testa, mentre mio figlio era di spalle. Ma chi, io chiedo, uccide qualcuno scambiandolo per un altro? Senza neanche accertarsi di uccidere la persona giusta? E tanti, che videro tutto, non intervennero a salvarlo: che mondo violento e indifferente è questo?"

Giusy Orlando conclude con l'amaro dolore di una madre: "Non concepisco la crudeltà con cui quello ha spezzato la vita di mio figlio, mentre lui era solo andato al mare, a trovare la nonna. Ora Alessandro è solo. Perché quella belva si è arrogata il diritto di farlo." La madre ringrazia anche il cardinale Matteo Zuppi e Gianni Morandi per il loro sostegno.