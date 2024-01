Pichetto: Con progetto Rec, l'Italia può avere materie prime seconde

Il progetto 'Rec', promosso da Philip Morris, emerge come un esempio meritevole di emulazione, poiché rappresenta un inedito impegno di una grande azienda nel gestire il ciclo di vita dei propri prodotti. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha elogiato l'iniziativa durante la presentazione del progetto 'Rec - Riciclo per Economia Circolare', svoltasi presso la sede dell'Associazione Civita a Roma.

Pichetto ha sottolineato l'importanza di questo impegno per il Paese, evidenziando la prospettiva di ottenere materie prime secondarie, compresi minerali rari essenziali per l'Italia, che altrimenti non dispone in grandi quantità. Ha lodato l'Italia per essere in prima linea nel settore del riciclo, con numerose aziende che stanno adottando questa prospettiva.

Il ministro ha inoltre evidenziato il ruolo del suo ministero nel creare le condizioni favorevoli per l'utilizzo delle materie prime secondarie. Ha espresso apprezzamento per l'approccio positivo del modello 'Rec', sottolineando che è incoraggiante vedere un singolo attore aziendale muoversi autonomamente per promuovere azioni sostenibili e responsabili.