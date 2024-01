La famiglia moto g Motorola si allarga: arrivano moto g04, g24 e g34

A partire da oggi e nelle prossime settimane, saranno disponibili in Italia i nuovi device di Motorola della famiglia moto g: Motorola moto g04, moto g24 e moto g34.

I nuovi membri della ricca famiglia moto g rispondono alla mission dell’azienda di smartphone, che ha l’obiettivo di portare l’innovazione a tutti e rispondere alle esigenze di tutti i tipi di clienti, offrendo un’ampia gamma di opzioni.

A partire da moto g34, la soluzione perfetta per una connessione 5G sempre più diffusa, passando per moto g24, che vanta caratteristiche premium a un prezzo ridotto, fino a moto g04, la combinazione perfetta tra un prezzo accessibile e performance di alto livello, i nuovi device dalla famiglia garantiscono altissima qualità di design e materiali e caratteristiche top di gamma a un prezzo bilanciato.



Disponibilità

Il nuovo moto g34 5G è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 189,90 euro.

Il nuovo moto g24 è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 139,90 euro.

Il nuovo moto g04 sarà disponibile nelle prossime settimane in Italia al prezzo di 129,90 euro.