Princess Peach: Showtime! Nuove trasformazioni e Joy-Con rosa pastello

Oggi si alza il sipario sull'ultimo trailer di Princess Peach: Showtime!, in arrivo su Nintendo Switch il 22 marzo 2024. Nella sua nuova avventura, la Principessa Peach si allea con la guardiana del Teatro Splendente, Stella, per salvare la struttura dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti. Usando il potere di Splendì, Peach deve salire sul palco, trasformarsi e affrontare la malvagia troupe di attori di Uva Spina Ogni trasformazione dà a Peach varie abilità, comprese due nuove trasformazioni rivelate oggi: Peach ninja e Peach cowgirl.

Dai un'occhiata in anteprima a queste nuove trasformazioni nell'ultimo trailer: Princess Peach: Showtime! – Trasformazioni (Nintendo Switch).

I giocatori affronteranno i nemici assumendo il ruolo di spadaccina, detective, maestra di kung fu, pasticcera e altro ancora. Nei panni di Peach ninja, la bionda principessa farà appello alle sue abilità furtive mentre usa ombre, arbusti e boccagli di bambù improvvisati per sorprendere e contrastare i suoi nemici. Quando dovrà mostrarsi un po' più sfacciata, entra in azione Peach cowgirl. La sua esperienza nell'equitazione è pari solo alla sua destrezza con il lazo, e avrai bisogno di entrambi per assicurarti che Peach cavalchi verso il tramonto... o almeno verso il livello successivo.

In concomitanza con l'uscita di Princess Peach: Showtime! il 22 marzo, i controller Joy-Con Rosa Pastello per Nintendo Switch saranno disponibili presso rivenditori selezionati e su My Nintendo Store.

Tutti i membri di Nintendo Switch Online possono acquistare i voucher per giochi Nintendo Switch*. Dopo aver acquistato una coppia di voucher, è possibile utilizzare ognuno di essi per ottenere la versione scaricabile di uno dei giochi inclusi nel catalogo del programma, incluso Princess Peach: Showtime!. Maggiori informazioni sui voucher e sul catalogo di titoli del programma sono disponibili sul sito dei voucher per giochi Nintendo Switch.



