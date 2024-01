Cambium RV22: il nuovo router Wi-Fi 6 Mesh per connettività ad alta velocità con servizi a valore aggiunto



Per la connettività residenziale come per le piccole e medie aziende, il nuovo router W-Fi 6 offre velocità, stabilità e, grazie a cnMaestro, una gestione completa, con coordinamento automatico delle frequenze, filtraggio dei contenuti, orari di riposo dei dispositivi, rete per gli ospiti e tutti gli strumenti necessari per ottimizzare l'esperienza Wi-Fi.