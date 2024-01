ROCCO GIOCATTOLI SOSTIENE L’ODV PETER PAN

L’azienda romana riconferma la partnership avviata nel 2021: dopo il supporto alla creazione di una ludoteca nella struttura “La Terza Stella”, nel 2024 Rocco Giocattoli rinnova l’adozione di una delle camere di accoglienza della “Grande Casa di Peter Pan” e contribuisce al servizio di trasporto offerto dall’Associazione per tutti i suoi ospiti.







Ogni anno, moltissime famiglie si vedono costrette a lasciare la propria casa al fine di cercare altrove le migliori cure per i loro bambini: per vincere la lotta contro il cancro, i piccoli pazienti oncologici dovranno passare mesi, forse anni, lontani dall’abituale dimora. Da 30 anni, l’ Associazione Peter Pan accoglie nelle sue strutture bambini italiani e stranieri obbligati a trasferirsi a Roma con le proprie famiglie , offrendo loro un luogo che possano chiamare casa per la durata delle terapie e, soprattutto, uno spazio dove sentirsi meno soli e condividere la quotidianità con altri nuclei familiari che affrontano la medesima esperienza.





L’impatto dell’Associazione spazia ben oltre il sollievo economico dato dalla disponibilità di un alloggio: socializzando e giocando insieme, tra i bambini si crea un forte legame di amicizia e solidarietà che unisce e persevera nel tempo e che, insieme all’essenziale supporto psicologico, offre un sostegno significativo nei mesi e anni lontani da casa. Consapevole dell’importanza del progetto, Rocco Giocattoli , da oltre 60 anni realtà storica nel mondo del gioco e del giocattolo , anche quest’anno riafferma il proprio supporto all’associazione , proseguendo una collaborazione iniziata nel 2021 e destinata a consolidarsi nel tempo.



Nel corso del 2023, Rocco Giocattoli ha dato il proprio contributo a due importanti iniziative. La prima è stata l’adozione di una delle stanze di accoglienza della “ Grande Casa di Peter Pan ”, coprendo i relativi costi di gestione per tutto l’anno. Questa stanza è diventata la dimora di cinque famiglie, alcune italiane e altre giunte dall’ Ucraina , con bambini di età tra i 2 e i 12 anni. Il secondo intervento si è concentrato sull’acquisto dell’arredamento necessario per il salone e la ludoteca della nuova Casa, “ La Terza Stella ”, struttura di accoglienza dedicata ai piccoli malati oncologici e alle loro famiglie in fuga da guerra e Paesi a rischio, inaugurata il 16 novembre 2022 e operativa da gennaio 2023 . La sua apertura ha coinciso con un momento di grande bisogno, ospitando 36 famiglie ucraine costrette a lasciare il proprio paese a causa del conflitto ancora in corso, offrendo un ambiente accogliente e funzionale per i bambini in cura presso l’ospedale Bambino Gesù.







" La nostra continua collaborazione con l'Associazione Peter Pan è un'espressione fondamentale dei valori che Rocco Giocattoli ha sempre promosso ," afferma l’ Amministratore Delegato Marco D’Alessandris . " Crediamo fermamente nell’importanza della solidarietà e di un approccio alla cura che va ben oltre l’aspetto medico, ma che si manifesta come impegno concreto nella creazione di una rete di supporto psicologico e profondamente umanizzante. Attraverso il nostro impegno, aspiriamo a portare un barlume di normalità nella vita di queste famiglie e dei loro bambini, in un momento dove la quotidianità è stravolta dalla malattia e dalle sfide che essa comporta ”.



Nell’anno a venire, Rocco Giocattoli affiancherà l’ Associazione Peter Pan in diverse iniziative di raccolta fondi e momenti di sensibilizzazione ma, soprattutto, fornirà il suo supporto per due importanti progetti: oltre alla continua adozione della stanza di accoglienza nella “Grande Casa” , l’azienda fornirà il suo contributo per sostenere una parte del costo del servizio annuale dei trasporti che l’associazione quotidianamente garantisce agli ospiti per ospedali, aeroporti, stazioni, uffici pubblici, spesa alimentare e per tutte le attività ludiche esterne.



“ Anche per l’anno in corso continua il supporto di Rocco Giocattoli alla nostra Associazione, attraverso l'adozione di una stanza destinata all'accoglienza dei bambini e delle loro famiglie presso le nostre strutture, oltre a fornire un contributo per sostenere una parte del costo annuale del servizio di trasporto. Non possiamo che essere grati e orgogliosi di questa collaborazione. I nostri ospiti continueranno a lottare e grazie a Rocco Giocattoli garantiamo loro il diritto di "essere bambini". Grazie per tutto il supporto che ci state fornendo! " dichiara Roberto Mainiero, Presidente di Peter Pan.