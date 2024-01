Suicide Squad: Kill the Justice League, arriva l'episodio 3 di Insider

Il video rivela i dettagli del contenuto gratuito post lancio di inizio marzo e include la nuova versione Elseworlds di Joker come personaggio giocabile





Arriva oggi da Warner Bros. Games e DC il terzo e ultimo capitolo della serie Suicide Squad: Kill the Justice League Insider, che offre ai fan uno sguardo più approfondito allo sparatutto d'azione in terza persona prossimamente in arrivo e sviluppato da Rocksteady Studios, presto disponibile a livello mondiale.

L'episodio 3 di Suicide Squad Insider rivela i dettagli del DLC post lancio, con cui i possessori di Suicide Squad: Kill the Justice League potranno divertirsi gratuitamente. Per continuare l’avventura dopo aver terminato la storia principale, ogni stagione sarà incentrata su un personaggio DC differente e includerà delle realtà alternative invase da Brainiac e conosciute come Elseworlds.

A partire da marzo 2024, Suicide Squad: Kill the Justice League - Stagione 1 vedrà l'arrivo dell'iconico supercriminale DC Joker , nella versione Elseworlds. Equipaggiata con un ombrello a razzo per sfrecciare in volo tra i tetti della città, questa nuova versione di Joker si unirà alla lotta con armi uniche e sarà dotato di tecniche di combattimento e di spostamento personalizzate.

Suicide Squad: Kill the Justice League - Stagione 1 includerà diversi contenuti gratuiti, tra cui:

Il Joker come nuovo personaggio giocabile

Nuovo ambiente giocabile a tema Joker

Due episodi con nuove missioni, attività e roccaforti

Nuovi varianti per scontri con i boss e nemici

Nuove armi e attrezzature a tema villain DC

Nuovo contenuto dell'Enigmista

Ulteriori dettagli sulla stagione 1 saranno annunciate in seguito.

Per le future stagioni 2-4, i fan potranno contare su tre nuovi personaggi giocabili, tre nuove ambientazioni giocabili, nuove armi, set di equipaggiamenti a tema, attività, aggiornamenti di metà stagione e altro ancora.

Nel terzo episodio Suicide Squad Insider , gli spettatori potranno inoltre vedere l'attore Jason Issacs , la voce di Brainiac in Suicide Squad: Kill the Justice League, che approfondisce le motivazioni del personaggio e dei suoi piani finali. Inoltre, il video mostra le caratteristiche social e la modalità cooperativa con quattro giocatori, e dà dei consigli su come i giocatori potranno esprimere sé stessi nel gioco attraverso le opzioni di personalizzazione del personaggio, l'abbigliamento, le provocazioni contro i nemici e le emote, oltre a ricompense specifiche per la modalità cooperativa ed elementi competitivi come le classifiche globali.

Trovi Suicide Squad Insider – Episodio 3 a questo link: https://youtu.be/-qyGmNNMnBE





Suicide Squad: Kill the Justice League è un originale sparatutto d'azione in terza persona sviluppato da Rocksteady Studios, creatori dell'acclamata serie Batman: Arkham , nel quale si potrà Impersonare Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark (alias Nanaue).

Suicide Squad: Kill the Justice League

sarà disponibile dal 2 febbraio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). La versione per l'Epic Games Store (PC) sarà disponibile dal 5 marzo.

Suicide Squad: Kill the Justice League

per tutte le piattaforme di lancio può già essere preordinato.







Puoi scoprire come Amanda Waller ha arruolato i membri della Suicide Squad per questa pericolosa missione con Suicide Squad: Kill Arkham Asylum , la serie a fumetti prequel ufficiale del gioco. Disponibile ora per il preordine, e dal 6 febbraio a un prezzo speciale nelle fumetterie e nei rivenditori online che parteciperanno all'iniziativa, ogni versione stampata della serie mensile di cinque numeri include un codice gratuito che potrà essere utilizzato per un oggetto all'interno del gioco.