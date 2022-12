Suicide Squad: Kill the Justice League arriva a maggio 2023

Suicide Squad: Kill the Justice League ricorda Kevin Conroy con le prime immagini di Batman. Confermato l’arrivo sul mercato il 26 maggio 2023

Warner Bros. Games e DC hanno svelato un nuovo video diSuicide Squad: Kill the Justice League nel quale è possibile vedere per la prima voltaBatman, che nel nuovo gioco dei Rocksteady Studios sarà uno dei membri della Justice League che affronterannoHarley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo. Il video mostra il primo incontro della squadra con il leggendario Cavaliere Oscuro e si chiude con un tributo aKevin Conroy, l'amato attore scomparso il mese scorso. Iconica voce del giustiziere mascherato nei titoli della serieBatman: Arkham, nella serie animata di Batman e in numerosi altri progetti DC, Conroy ritorna nell’Arkhamverse di Rocksteady un’ultima volta per interpretare il suo ruolo di Batman inSuicide Squad: Kill the Justice League.

È inoltre stata confermata ufficialmente la data di arrivo sul mercato di Suicide Squad: Kill the Justice League. I giocatori potranno iniziare a divertirsi con questo shooter action-adventure in terza persona il26 maggio 2023, giorno del lancio mondiale per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Puoi trovare il trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League “Shadows”, con il reveal di Batman, a questo link:https://youtu.be/BZfdKjT9ELc

Suicide Squad: Kill the Justice League

è uno sparatutto in terza persona action-adventure originale e pensato per ridefinire questo genere di Videogiochi, nel quale i giocatori assumeranno i ruoli diHarley Quinn (alias Dr. Harleen Quinzel), Deadshot (Floyd Lawton), Captain Boomerang (Dr. Digger Harkness) e King Shark (Nanaue), che dovranno unire le forze per sconfiggere i più grandi supereroi del mondo, la Justice League.

Altre News per: suicidesquadkilljusticeleaguearrivamaggio