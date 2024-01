Gigi Riva, il ricordo di Falcao: Il salto nel gol di Italia Brasile 70, indimenticabile

"Anche se non ho avuto il piacere di incontrare personalmente Gigi Riva, conservo vividamente il ricordo della sua straordinaria abilità in campo. Rifletto sul gol segnato dall'Italia contro il Brasile nel 1970, una finale memorabile dei Mondiali in cui il Brasile trionfò 4-1. Non riesco a ricordare l'autore del gol (Boninsegna, per inciso), ma ciò che mi ha colpito profondamente è il suo salto che ha aperto la strada al compagno per segnare; è stato davvero straordinario", condivide Paulo Roberto Falcao esclusivamente con Adnkronos in risposta alla notizia della scomparsa di Gigi Riva. "È stato un grande protagonista nel calcio italiano di tutti i tempi", afferma il campione brasiliano, sottolineando anche la reputazione di Riva per la serietà, non solo come atleta, ma anche come persona. Dal punto di vista calcistico, "era un attaccante dotato di grande capacità realizzativa, un centravanti che si spostava agilmente sulla parte sinistra del campo", aggiunge Falcao. Infine, dedica un pensiero speciale alla famiglia di 'Rombo di Tuono', affermando: "Voglio inviare un saluto speciale alla sua famiglia, che sta certamente attraversando un momento molto doloroso".