Morte Gigi Riva: Malattia gravissima, ha rifiutato operazione rischiosa

Alle 19.10 del 22 gennaio 2024, Gigi Riva si è spento presso l'ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo quanto riferito dai dirigenti ospedalieri e dal reparto di cardiologia, l'ex calciatore di 79 anni aveva declinato un intervento di angioplastica nella mattinata. Ricoverato alle 3 del mattino, Riva lottava da tempo contro una vasculopatia pluridistrettuale e si trovava nel reparto di cardiologia per una sindrome coronarica acuta.

Sottoposto a una coronarografia alle 10.30, è emersa una grave malattia coronarica. Nonostante gli fosse stata proposta un'angioplastica coronarica, ha preferito rifiutare, informato dei rischi e desideroso di consultarsi con i familiari, come spiegato dai responsabili dell'ospedale. Nel tardo pomeriggio, inizialmente tranquillo e scherzante con i medici, la situazione ha preso una svolta improvvisa.

Alle 17.50, ha subito un arresto cardiaco, e i tentativi di rianimazione sono stati vani. Portato in sala operatoria per un tentativo di angioplastica coronarica, il suo cuore ha cessato di battere alle 19.10. Il direttore di Cardiologia, Marco Corda, ha raccontato l'episodio in cui Riva ha chiesto di non procedere con l'angioplastica, riportandolo in reparto e coinvolgendo anche il figlio nella decisione.

Nonostante la disponibilità immediata per l'intervento, l'angioplastica non è stata eseguita in mancanza del consenso del paziente. Il direttore Bruno Loi ha spiegato che, purtroppo, non è possibile effettuare interventi contro la volontà del paziente, e l'attesa è stata necessaria. La situazione è poi precipitata improvvisamente, rendendo difficile qualsiasi intervento.