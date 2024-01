Intelligenza Artificiale : la prima sfida sui dati sintetici

Aindo presenta il "Synthetic Data Hackathon: Accelerate AI", un innovativo evento volto a esplorare le capacità della generazione di soluzioni di Intelligenza Artificiale basate su set di dati sintetici. Questa startup, originatasi dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, ha recentemente brevettato una tecnologia di generazione di dati sintetici, presentata come una delle innovazioni globali tecnologiche al CES 2024 di Las Vegas.

La sfida, organizzata da Aindo in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste e il DIAG della Sapienza di Roma, è aperta agli studenti universitari, invitati a sviluppare un modello predittivo basato su dati sintetici, pronto per essere implementato in un contesto reale. Aindo spiega che l'obiettivo dell'Hackathon è favorire l'avanzamento delle soluzioni di Intelligenza Artificiale attraverso l'utilizzo di dati sintetici, che "non contengono informazioni su persone reali, consentendo così la ricerca e lo sviluppo di soluzioni di IA rispettose della privacy", come afferma il CEO e co-fondatore Daniele Panfilo.

La competizione vede anche la partecipazione di Televita, un'azienda triestina specializzata in servizi telematici nel settore della salute, già partner di Aindo dal 2023 per lo sviluppo di un servizio di teleassistenza sanitaria predittiva. Televita collabora all'Hackathon con l'obiettivo di coinvolgere gli studenti in progetti innovativi destinati a contribuire al progresso locale.

AI2S (Artificial Intelligence Student Society) è un'altra realtà coinvolta, supportando operativamente l'organizzazione durante l'evento. Il CEO di Aindo, Daniele Panfilo, sottolinea l'importanza dei dati sintetici nel campo dell'IA, prevedendo che entro il 2024 il 60% dei dati utilizzati nei progetti di AI sarà generato sinteticamente, rispetto all'1% del 2021.

L'Hackathon rappresenta una sfida nazionale per gli studenti, invitati a esplorare le potenzialità dei dati sintetici per creare innovazione reale nell'ambito dell'IA. Utilizzando l'AI generativa, Aindo ha brevettato una tecnologia che genera dati sintetici privi di informazioni sensibili, preservando al contempo le caratteristiche e i comportamenti dei dati personali reali. Questa tecnologia offre un nuovo paradigma per la protezione della privacy, aprendo nuove possibilità di applicazione dell'IA in settori ad alto impatto sociale ed economico, dal campo sanitario e industriale a quello assicurativo e bancario, e per ricerche e studi di settore.