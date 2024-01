Sony Inzone Buds Recensione

I Sony Inzone Buds sono auricolari wireless progettati sia per i giocatori che per gli audiofili. Offrono una serie di funzionalità tra cui la cancellazione attiva del rumore (ANC), la modalità suono ambientale e il supporto per la tecnologia 360 Spatial Sound Personalizer di Sony. Queste caratteristiche li rendono adatti sia per i giochi, i films e per l'ascolto di musica. Dopo svariati giorni di prove, ecco la recensione.

Confezione e Costruzione

Gli auricolari Inzone Buds

La custodia di ricarica

Un cavo USB-C

Ricevitore wireless con USB-C

Set di gommini di ricambio

Manuale d'uso

La confezione deiè semplice ma elegante. È realizzata in cartone e presenta un design minimalista con colori violacei e bianchi. Gli auricolari Inzone Buds sono stati progettati dain collaborazione con l'azienda di design giapponese Nendo. Il design è moderno e minimalista, con linee curve e armoniose. Glisono realizzati in plastica leggera e resistente, e sono disponibili in due colori: nero e bianco.Gli auricolari presentano unergonomico che si adatta perfettamente a qualsiasi orecchio. I gommini di ricambio in silicone sono disponibili in tre dimensioni per garantire un comfort ottimale. La custodia di ricarica è realizzata in plastica e ha una linea compatta e portatile. È dotata di una porta USB-C per la ricarica e di undi stato che indica il livello di carica. Sia la confezione che le Inzone Buds sono di alta qualità e rispecchiano l'attenzione al dettaglio cheriserva ai suoi prodotti.

Qualità del suono: Gaming, Musica e Films

Driver

ANC (Active Noise Cancelling)

Audio spaziale 360 Reality Audio

Rilevamento del suono ambientale

Funzione di ritardo audio ridotto

IPX4: resistenza all'acqua e al sudore

Bluetooth 5.2

Batteria: fino a 12 ore con ANC disattivato, fino a 10 ore con ANC attivo

Custodia di ricarica: fino 24-48 ore di autonomia

Ricarica rapida: 5 minuti di ricarica forniscono 1 ora di riproduzione

sono dotati di una serie di funzionalità che li rendono adatti per il gaming. L'ANC aiuta a ridurre il rumore di fondo, consentendo di concentrarsi sul gioco. La latenza ridotta garantisce un'esperienza di gioco fluida e senza ritardi. Inoltre, gli Inzone Buds supportano la tecnologia 360 Spatial Sound Personalizer. Questa tecnologia crea un'esperienza audio surround virtuale che aiuta a immergersi totalmente nel gioco. I Sony Inzone Buds offrono un'esperienza audio di alta qualità pure per musica e films. Imm donano un suono potente e bilanciato in ogni situazione e senza distorcere mai. Anche per films e musica può essere utilizzato l'consentendo un'immersione completa. Se si usano con la PS5, l'audio 3D è più efficace con i giochi rispetto all'utilizzo dell'hub su PC. Infatti, l'sembrerà più ottimizzato per ile gli auricolari rispondono in modo più naturale. Tuttavia, l'uso del 360 Reality Audio tramite PC è comunque coinvolgente con i giochi, ma non si otterrà la stessa profondità che Dolby Atmos o DTS offrono su PS5. Questi auricolari non sono compatibili con PlayStation Link, quindi non possono essere utilizzati con. Unica piccola pecca è il microfono. Infatti, è mediocre e non efficiente come in altri auricolari per effettuare chiamate professionali. Tuttavia, può essere usato tranquillamente per tutto e va benissimo per il gaming.I driver da 8,4 offrono una risposta in frequenza di 20 Hz - 20.000 HzLa cancellazione del rumore attiva utilizza microfoni interni ed esterni per rilevare e bloccare i rumori di fondo. L'ANC dei Sony Inzone Buds è regolabile su due livelli: basso e altoL'audio spaziale 360 Reality Audio crea un'esperienza audio coinvolgente che circonda l'ascoltatore. I Sony Inzone Buds supportano l'audio spaziale 360 Reality Audio con contenuti compatibiliIl rilevamento del suono ambientale consente di ascoltare i suoni ambientali circostanti senza dover rimuovere le cuffie. I Sony Inzone Buds hanno un microfono esterno che rileva i suoni ambientaliLa funzione di ritardo audio ridotto (inferiore ai 30 millisecondi) riduce il ritardo tra l'audio e il video. I Sony Inzone Buds hanno una funzione di ritardo audio ridotto che è stata ottimizzata per i giochi.

Uso Quotidiano

Glisono belli da vedere, eleganti, leggeri e comodi da indossare; sono gli auricolari più confortevoli al mondo. I Sony Inzone Buds sono progettati per essere utilizzati quotidianamente (gaming, musica, films, chiamate, ecc) e offrono un'ottima qualità audio. Anche dopo lunghissime sessioni di gioco (4, 5 o 6 ore di fila) non si sentono e non danno alcun fastidio. Gli, connessi al ricevitore wireless, garantiscono una durata di bencon una sola carica che sale a 16 con ANC disabilitato, arrivando a 24 ore con l'ulteriore carica fornita dal case. Infatti, la custodia può fornire altrein più. Prima di iniziare a utilizzare gli auricolari sarà necessario caricarli completamente. Una volta che gli auricolari sono caricati, sarà possibile collegarli al dispositivo desiderato. Per farlo, è sufficiente aprire ladi ricarica e tenere gli auricolari vicini al dispositivo; verranno rilevati automaticamente e collegati in un secondo. Ioffrono una serie di controlli integrati. È possibile controllare la riproduzione audio, rispondere alle chiamate, accedere all'assistente vocale utilizzando i controlli touch (che ogni tanto fanno i capricci), ecc. L'audio degli auricolari si può personalizzare utilizzando Inzone Hub (disponibile esclusivamente per). Infatti, è possibile creare nuovi gesti, profili e abilitare l'audio spaziale. Presente un equalizzatore a 10 bande, il controllo della gamma dinamica e un cursore per il bilanciamento per gioco/chat. Glisono dei dispositivi completi a 360°.

Conclusioni

Voto 9/10

Eccellente qualità del suono

ANC efficace

Suono spaziale

Comodità

Batteria quasi infinita

Compatibilità Bluetooth limitata

Qualità del microfono solo decente

sono un'ottima opzione per videogiocatori e audiofili che cercano un paio di auricolari di alta qualità. Sono molto comodi e l'ANC e la tecnologia 360 Spatial Sound Personalizer offrono sempre un'eccellente qualità del suono. Il dongle wireless permette di collegarli facilmente a PC,e smartphone con l. Molto utile il softwareper Windows, con tante opzioni e personalizzazioni. Tuttavia, considerando il prezzo di vendita, la qualità del microfono poteva essere migliore e la connessione Bluetooth doveva essere standard anzichè, che funziona solo con i (pochi) device compatibili. I Sony Inzone Buds sonoa tutti, ma in particolar modo ai puristi del suono!