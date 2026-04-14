Sony lancia cuffie INZONE H6 Air e monitor INZONE M10S II per il gaming competitivo

Sony presenta le nuove cuffie INZONE H6 Air e il monitor INZONE M10S II per migliorare il gaming competitivo, puntando su audio realistico e prestazioni elevate. I prodotti arrivano sul mercato tra aprile e giugno 2026.

Sony amplia la linea di accessori dedicati ai videogiochi con due nuovi dispositivi pensati per chi cerca prestazioni elevate: le cuffie INZONE H6 Air e il monitor INZONE M10S II. L’annuncio riguarda anche nuove varianti e accessori sviluppati insieme al team Fnatic, oltre a una colorazione inedita per gli auricolari wireless.

Le cuffie INZONE H6 Air adottano una struttura open-back che lascia circolare l’aria all’interno dei padiglioni, riducendo le interferenze e restituendo un suono più fedele. Il risultato è un campo sonoro ampio, che permette di percepire meglio la posizione degli elementi in gioco, un aspetto decisivo soprattutto nei titoli più immersivi.

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I driver sono stati progettati prendendo come riferimento le cuffie da studio aperte della casa giapponese, con un lavoro specifico sull’equilibrio tra bassi e frequenze medie. I condotti posteriori integrati migliorano la profondità dei bassi senza compromettere la chiarezza generale, offrendo un audio definito anche nelle situazioni più concitate.

Il design punta sulla leggerezza, con un peso di 199 grammi senza cavo e microfono, e su una struttura pensata per sessioni prolungate. L’archetto con cerniera a molla garantisce stabilità, mentre il microfono cardioide regolabile si concentra sulla voce, riducendo i rumori provenienti dall’ambiente circostante.

Per l’audio, Sony ha introdotto anche un profilo dedicato ai giochi di ruolo e avventura, sviluppato insieme ai sound designer dei PlayStation Studios. Collegando le cuffie tramite l’Audio Box USB-C è possibile attivare il surround virtuale a 7.1 canali con tecnologia 360 Spatial Sound for Gaming.

Il monitor INZONE M10S II è invece pensato per gli eSport, con particolare attenzione agli sparatutto competitivi. Il pannello OLED offre una frequenza di aggiornamento fino a 540 Hz in QHD e un tempo di risposta di 0,02 millisecondi, valori che riducono al minimo il ritardo nelle azioni a schermo.

Tra le caratteristiche spicca la modalità Dynamic Frequency & Resolution, che consente di scegliere tra risoluzione più alta o frequenze ancora più elevate. In modalità HD si può arrivare fino a 720 Hz, privilegiando la fluidità rispetto ai dettagli visivi.

La tecnologia Motion Blur Reduction è stata ottimizzata per limitare la perdita di luminosità tipica di questi sistemi. Il monitor aumenta l’intensità della luce nei momenti chiave, mantenendo immagini più nitide durante i movimenti rapidi senza scurire lo schermo.

Il pannello è dotato di una pellicola antiriflesso che riduce le distrazioni visive, mentre il supporto regolabile consente di adattare l’inclinazione e lo spazio sulla scrivania. È possibile anche passare da una visuale da 27 pollici a una modalità torneo da 24,5 pollici, più compatta e adatta alle competizioni.

Il monitor integra inoltre due modalità dedicate agli FPS, pensate per replicare la resa dei display da torneo e sfruttare al meglio le capacità dell’OLED. Il sistema di raffreddamento interno, con dissipatori dedicati, aiuta a mantenere prestazioni costanti nel tempo.

Accanto ai nuovi dispositivi arrivano anche versioni speciali degli accessori realizzate con Fnatic, tra cui mouse e tappetini con finiture arancioni ispirate al team. Debutta infine la colorazione traslucida Glass Purple per gli auricolari INZONE Buds con cancellazione del rumore.

Le cuffie INZONE H6 Air saranno disponibili da aprile 2026, mentre il monitor INZONE M10S II arriverà a partire da giugno dello stesso anno. Nello stesso periodo verranno lanciati anche gli accessori Fnatic Edition e i nuovi auricolari nella variante Glass Purple.