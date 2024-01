Regionali: Ostacoli e contraddizioni nel Centrodestra

Il centrodestra affronta ancora ostacoli significativi, in particolare nella risoluzione delle candidature in Basilicata. Nonostante la risoluzione della situazione in Sardegna, la questione delle candidature continua a creare tensioni tra i leader del centrodestra. La Basilicata è ora al centro dell'attenzione, e il dialogo tra Meloni, Salvini e Tajani è visto come cruciale per trovare una soluzione, potenzialmente già domani.

Nel tentativo di raggiungere un accordo, sono stati fatti vari contatti tra i rappresentanti di Fratelli d'Italia (FdI), Lega e Forza Italia (FI). Tuttavia, le dichiarazioni pubbliche indicano che la situazione non è ancora risolta. Mentre Forza Italia difende i suoi governatori uscenti, Alberto Cirio e Vito Bardi, la Lega propone un cambiamento con Pasquale Pepe. Fratelli d'Italia, al contrario, sostiene fermamente la riconferma di Bardi. Il coordinamento sembra essere lontano, e il segretario Tajani enfatizza l'importanza dell'unità nel centrodestra.

Emergono voci contrastanti all'interno della coalizione, con il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli di FdI che invita Bardi a mostrare umiltà nei confronti del partito. Questa richiesta di umiltà è vista come fondamentale per risolvere la situazione e comprendere meglio gli obiettivi e le aspirazioni della coalizione. Le divergenze di opinione all'interno del centrodestra evidenziano la complessità delle trattative e la necessità di trovare un terreno comune.

Mentre nel centrosinistra, il nodo delle candidature in Piemonte rimane irrisolto, con nuovi tavoli di discussione tra potenziali alleati Pd e M5S. Nonostante le difficoltà e i dissidi passati, la convocazione afferma la persistenza di un filo di dialogo, anche grazie a presunti interventi di figure come Elly Schlein e Giuseppe Conte. La situazione resta comunque in salita, complicata dai rapporti tesi tra dem e pentastellati locali. Nel frattempo, dall'Umbria arrivano segnali più positivi, con la coalizione "Un Patto Avanti" che si presenta a Perugia, unendo forze di diversi partiti.