Impasse nel Centrodestra sulle Elezioni Regionali: Sardegna e Basilicata in bilico

La situazione nelle elezioni regionali del centrodestra è attualmente in stallo, con la presentazione dei simboli in Sardegna senza una candidatura unitaria definita. Fratelli d'Italia continua a sostenere il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, mentre l'attuale governatore, Christian Solinas, con l'appoggio degli 'ex lumbard', non ha fatto alcun passo indietro.

Il nodo Basilicata aggiunge ulteriori complicazioni: Forza Italia difende l'attuale governatore Bardi, mentre la Lega suggerisce che non ci sono novità nel dossier Regioni. Il partito di via Bellerio non intende dividere il centrodestra ma mira a mantenere due candidature nelle Regioni in cui si svolgeranno le elezioni quest'anno, tra cui la scadenza del mandato di Donatella Tesei in Umbria.

Nel centrodestra non si sblocca la partita sulle elezioni regionali

Il ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, si mostra ottimista riguardo a un accordo, affermando che Fratelli d'Italia è sempre stata generosa con gli alleati. Egli minimizza le tensioni interne alla maggioranza, sottolineando che la situazione in Sicilia si è risolta in passato. Il ministro ritiene che la richiesta di un accordo non sia impossibile, evidenziando che, a parte la questione Sardegna, gli accordi sono stati conclusi con facilità.

Lollobrigida minimizza anche le tensioni sulla scena politica nazionale, sottolineando che l'opposizione non è pronta per le elezioni politiche e deve trovare un candidato per giocare alla pari. La riunione della Lega evidenzia toni pacati e un dialogo con gli alleati, con Salvini che enfatizza la collaborazione e la necessità di rispetto reciproco nella coalizione.

Salvini, secondo le fonti, ritiene un errore non ricandidare i presidenti di regione uscenti ma auspica una sintesi nel centrodestra, in particolare per la questione Sardegna. I governatori sottolineano il rischio di interrompere il lavoro sui territori se il superamento del secondo mandato non viene considerato, esprimendo perplessità sul fatto che l'ostacolo provenga dagli alleati di centrodestra anziché dalla sinistra.

Durante la riunione, alcune fonti sottolineano il malcontento riguardo all'atteggiamento delle altre forze della coalizione, ribadendo l'importanza dell'unità e la necessità di evitare azioni per il proprio tornaconto. I presidenti di regione insistono sull'importanza di restare uniti di fronte all'ipotesi di una loro candidatura.