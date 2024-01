Ron DeSantis Abbandona le Primarie e si unisce al sostegno di Donald Trump

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dalle primarie repubblicane per la presidenza e di offrire il suo sostegno a Donald Trump. Questa scelta è stata comunicata a soli due giorni dalle primarie in New Hampshire.

In un video condiviso su X, DeSantis ha spiegato la sua decisione, dicendo: "Dopo il nostro secondo posto alle primarie in Iowa, abbiamo riflettuto e deciso sulla direzione da intraprendere. Se avessi potuto fare qualcosa per ottenere un risultato positivo, l'avrei fatto. Ma non posso chiedere ai nostri sostenitori di dedicare il loro tempo e le loro risorse senza una chiara strada verso la vittoria. Di conseguenza, oggi sospendo la mia campagna."

DeSantis lascia le primarie e sosterrà Trump

Il governatore della Florida ha sottolineato che è evidente che la maggioranza degli elettori repubblicani delle primarie desidera concedere a Donald Trump un'altra opportunità. Ha dichiarato: "Ha il mio sostegno perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana del passato o reinterpretarla con un corporativismo riscaldato rappresentato da Nikki Haley."

Durante un comizio, Donald Trump ha ringraziato Ron DeSantis per il suo sostegno alla corsa presidenziale e ha elogiato la decisione del governatore della Florida di unirsi a lui nella sfida contro Joe Biden. La scelta di DeSantis è stata accolta con gratitudine da Trump, specialmente considerando che in passato era considerato uno dei rivali più forti dell'ex presidente.