ANNUNCIATA LA PRIMA SQUADRA DELL'ANNO DI EA SPORTS FC

Electronic Arts ha presentato la Squadra dell’anno (TOTY) di EA SPORTS FC, insieme al primo TOTY femminile, che premiano i migliori giocatori maschili e femminili del 2023. Gli attaccanti e le attaccanti saranno disponibili in EA SPORTS FC 24 a partire da oggi 19 gennaio; seguiranno i centrocampisti (21 gennaio) e infine i difensori e i portieri (23 gennaio).



"È un onore far parte della Squadra dell'Anno insieme ad altri giocatori incredibili", ha dichiarato l'attaccante del Manchester City Erling Haaland . "Vincere un premio votato dai fan significa molto, ringrazio tantissimo tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni!".





"È incredibile essere riconosciuti dai fan ed essere tra le migliori giocatrici del mondo", ha dichiarato la due volte vincitrice del Ballon d'Or Féminin Alexia Putellas . "Essere parte della prima Squadra femminile dell'anno è un grande onore di cui sono molto orgogliosa".





I giocatori più votati della campagna sono stati Alexia Putellas , presente nell'84% di tutte le squadre femminili proposte, e Jude Bellingham del Real Madrid, presente nel 74% di tutte le squadre maschili. Completano la top 3 Kylian Mbappé (66%) e Virgil Van Djik (66%) per i calciatori, mentre per le calciatrici Aitana Bonmatí (77%) e Caroline Graham Hansen (66%).





"Un enorme grazie ai fan per avermi votato e incluso nella Squadra dell'Anno di quest'anno", ha dichiarato il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham . "So che molti giocatori incredibili hanno fatto parte dei precedenti TOTY ed è sempre un onore farne parte".





“È una sensazione fantastica sapere che i fan mi hanno votato nella Squadra dell'anno", ha dichiarato la attaccante del Chelsea Sam Kerr. "Ci sono alcune giocatrici incredibili in questo undici, quindi è un vero privilegio essere inclusa".





La squadra maschile TOTY è disponibile da adesso in EA SPORTS FC Online e sarà disponibile in EA SPORTS FC Mobile a partire da giovedì 25 gennaio.





EA SPORTS FC 24 è disponibile ora per PlayStation5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Scarica EA SPORTS FC Mobile da App Store o Google Play Store per avere il Gioco Più Bello del Mondo sempre a portata di mano.