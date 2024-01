Trust GXT 612 Cetic - casse gaming - Recensione

Il Trust GXT 612 Cetic è un set di altoparlanti Bluetooth 2.0 con illuminazione RGB e una potenza di picco di 18 W. Sono progettati per i giocatori e gli appassionati di contenuti multimediali che desiderano un'esperienza audio potente e coinvolgente. La qualità è ottima e l'illuminazione RGB è una festa per gli occhi. Il Trust GXT 612 Cetic ha un design elegante e moderno con un'elegante finitura nera. Gli altoparlanti sono realizzati con il 76% di plastica riciclata e sono anche abbastanza compatti e leggeri, il che li rende facili da trasportare.



Caratteristiche

Qualità audio e prestazioni di gioco

Ilproduce un suono sorprendentemente buono per la sua fascia di prezzo. I bassi sono potenti e gli alti sono nitidi. I medi sono un po' carenti, ma nel complesso il suono è comunque molto piacevole. Gli altoparlanti sono inoltre in grado di gestire un'ampia gamma di livelli di volume. Il device è un ottimo set di altoparlanti da. Infatti, i potenti bassi e i chiari altilo rendono perfetto tutti i tipi di giochi. Infine, l'illuminazione RGB aggiunge quel tocco in più di immersione.

Il set di altoparlanti è stato provato con vari titoli come: God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Battlefield 2042, COD MW 3, ecc. La qualità dell'audio dei giochi, in generale, è stata più che buona da ascoltare. Il Cetic è anche un ottimo set di altoparlanti per ascoltare musica e guardare film. Gli altoparlanti hanno un ampio palcoscenico sonoro e possono riprodurre bene una varietà di generi musicali, colonne sonore ed effetti dei durante la visione di film. Il Trust GXT 612 Cetic è consigliato sopratutto a chi ha dei Monitor o delle TV con casse poco potenti e performanti.



Conclusioni

Voto 8/10

Suono potente e coinvolgente

Illuminazione RGB

Connettività Bluetooth

Ingresso AUX da 3,5 mm

Controllo del volume

Presa per le cuffie

Compatto e leggero

Conveniente

I medi sono sotto tono

Tipo di altoparlante 2.0

Materiale plastico riciclato al 76 %

Dimensioni 105X85X200 mm

Peso totale 1138 g

Controlli volume, modalità colore

Connettività cablato e Bluetooth

Potenza in uscita 18 W RMS 10 W

Risposta in frequenza 20 Hz - 20.000 Hz

Dimensioni Driver 60 mm

Collegamento Jack per cuffie

Ingresso AUX 3,5 mm

Impedenza 2 Ohm

Impedenza di ingresso 10000Ohm

Illuminazione RGB

Alimentazione USB

Dispositivi compatibili pc e laptop

Garanzia 2 anni

2 Altoparlanti

Manuale utente

è un ottimo set di altoparlanti per giocatori e appassionati di contenuti multimediali con un budget limitato. Sono ben progettati, ricchi di funzionalità e producono unadel suono. Chi cerca un'esperienza audio coinvolgente senza spendere una fortuna può contare sicuramente sul set di altoparlanti Trust GXT 612 Cetic.