DJI presenta il nuovo microfono tascabile DJI Mic 2

DJI , leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia della fotografia creativa, annuncia oggi il lancio del nuovo DJI Mic 2 , stabilendo un nuovo punto di riferimento per le soluzioni di registrazione audio. Con DJI Mic 2, i creator possono aspettarsi un'esperienza eccezionale, caratterizzata da funzioni di registrazione di alta qualità , design user-friendly e notevole stabilità .

" DJI Mic 2 rappresenta un passo avanti nella tecnologia della registrazione audio. Abbiamo combinato funzioni di registrazione di alta qualità , design user-friendly e notevole stabilità per fornire ai creatori di contenuti gli strumenti necessari per catturare audio straordinari, indipendentemente da dove li spinga la loro creatività ," afferma Paul Pan, Senior Product Line Manager presso DJI.

Funzioni di registrazione audio professionale in formato tascabile

Il perno di DJI Mic 2 è la promessa di catturare la brillantezza di suoni diversi. È dotato di funzioni di registrazione omnidirezionale , attentamente ottimizzate per la chiarezza vocale, garantendo che i contenuti audio degli utenti risplendano in ogni scenario. Sia durante vlog coinvolgenti che durante interviste approfondite o registrando in ambienti diversi, DJI Mic 2 garantisce la masssima qualità audio.



DJI Mic 2 dispone anche di una tecnologia intelligente per l’eliminazione del rumore, una svolta per i creatori che lavorano in aree urbane movimentate o stanze affollate. Questa funzionalità innovativa riduce efficacemente il rumore ambientale, offrendo voci chiare e registrazioni audio ininterrotte. Per quanto riguarda gli scenari ventosi o di rapido movimento, DJI Mic 2 ha incluso un paravento per ridurre il rumore del vento, garantendo l’acquisizione di suoni uliti e cristallini.

Come ulteriore livello di protezione per i tuoi audio, DJI Mic 2 offre la funzione Safety Track (Traccia di sicurezza). Consente ai creator di registrare una seconda traccia a -6 dB accanto alla traccia audio principale, per proteggersi da picchi di livello audio imprevisti. Anche in ambienti altamente complessi e udibilmente caotici come i concerti, DJI Mic 2 garantirà risultati bilanciati con una notevole praticità .

Design user-friendly per un'esperienza fluida e intuitiva

DJI Mic 2 è sviluppato pensando al progresso tecnico e all’esperienza utente. Il suo design elegante e intelligente è esaltato da una custodia di ricarica in metallo di alta qualità che offre un aspetto minimalista e un fermo di bloccaggio appena aggiunto, che fornisce una soluzione sicura e affidabile per evitare cadute accidentali per la massima tranquillità durante l'uso.

Per soddisfare lo stile e le preferenze dei diversi utenti, i trasmettitori di DJI Mic 2 sono disponibili in due colori : Shadow Black e Bianco perlato. Shadow Black aggiunge un aspetto discreto e high-tech, mentre il Bianco perlato offre un'alternativa elegante per chi cerca una colorazione dai toni chiari.

DJI Mic 2 semplifica ogni processo di avvio. Il sistema è pronto per l'uso sempre e ovunque . Gli utenti dovranno semplicemente aprire la custodia di ricarica e DJI Mic 2 si accenderà , associando automaticamente il ricevitore e i trasmettitori durante la ricarica. Inoltre, DJI Mic 2 può essere collegato a DJI Osmo Action 4, DJI Osmo Pocket 3 e dispositivi smartphone tramite Bluetooth, offrendo allo stesso tempo una compatibilità senza paragoni con vari dispositivi di registrazione tramite USB-C, adattatori Lightning e TRS da 3,5 mm ad uscita analogica.

Grazie alle pratiche operazioni tramite touchscreen, DJI Mic 2 mette ogni controllo a portata di mano. Un touchscreen OLED da 1,1 pollici abbinato a una rotella di precisione fornisce un rapido accesso alle informazioni più importanti. I creator saranno in grado di regolare facilmente volume, guadagno, luminosità e molto altro ancora, ottenendo configurazioni audio ottimali con assoluta praticità .

Grazie a un attacco magnetico per un rapido occultamento, i trasmettitori presentano un design a clip intuitivo che semplifica il processo di fissaggio agli indumenti. DJI Mic 2 offre anche la funzione di registrazione a doppio canale, consentendo ai creator di acquisire audio da due fonti contemporaneamente, semplificando la registrazione multi-sorgente e migliorando l'efficienza durante la post-produzione.

Per espandere ulteriormente gli orizzonti creativi di ogni utente, DJI include accessori pratici come il Microfono Lavalier DJI e la Custodia di ricarica per DJI Mic 2.

Stabilità e affidabilità in ogni registrazione

La stabilità è un segno distintivo di DJI Mic 2, che garantisce che le registrazioni audio siano costantemente di qualità . DJI Mic 2 è dotato di 8 GB di memoria interna per trasmettitore, offrendo fino a 14 ore di registrazione audio non compressa a 48 kHz e 24 bit. Ciò permette ai creator di registrare per periodi prolungati senza preoccuparsi dei limiti di archiviazione.

DJI Mic 2 si distingue in modo significativo per la sua funzione di registrazione interna in float a 32 bit all'avanguardia. Questa funzionalità offre una registrazione di alta qualità e si adatta perfettamente anche ad ambienti sonori complessi, catturando le sfumature dei suoni, dai sussurri silenziosi ai livelli di decibel in forte espansione. Questo livello di flessibilità fornisce una maggiore affidabilità in scenari di rumore irregolare e offre maggiori opzioni per la messa a punto della post-produzione.

Quando si tratta di distanza e durata della batteria, DJI Mic 2 brilla. Offre una distanza di trasmissione audio massima di 250 metri nin ambienti aperti, senza ostacoli e senza interferenze. Questa distanza include scenari comuni come dirette streaming, registrazioni in studio e registrazioni all'aperto. Inoltre, ciascun trasmettitore e ricevitore ha un'autonomia operativa di 6 ore, che può essere estesa fino a ben 18 ore con la custodia di ricarica, rendendolo perfetto per sessioni di creazione di contenuti estese.

Prezzo e disponibilitÃ

DJI Mic 2 è disponibile per l'acquisto su dji-store.it e presso i rivenditori autorizzati nelle seguenti configurazioni:

DJI Mic 2 (2 TX + 1 RX + Custodia di ricarica) è disponibile al prezzo di 349 € e include un Ricevitore per DJI Mic 2, due Trasmettitori per DJI Mic 2, una Custodia di ricarica per DJI Mic 2, cavo audio per fotocamera DJI Mic 2 ( 3,5 mm TRS), un adattatore per smartphone per DJI Mic 2 (tipo C), un adattatore per smartphone per DJI Mic 2 (Lightning), paravento per DJI Mic 2, due clip magnetiche per DJI Mic 2, un cavo di ricarica USB-C per DJI Mic e una borsa da trasporto per DJI Mic 2.

DJI Mic 2 (1 TX + 1 RX) è disponibile al prezzo di 219 € e include un Ricevitore per DJI Mic 2, un Trasmettitore per DJI Mic 2, un cavo audio per fotocamera per DJI Mic 2 (TRS da 3,5 mm), un adattatore per smartphone per DJI Mic 2 (tipo C), adattatore per smartphone per DJI Mic 2 (Lightning), paravento per DJI Mic 2, clip magnetica per DJI Mic 2, cavo di ricarica splitter per DJI Mic e una borsa da trasporto per DJI Mic 2.

Il Trasmettitore per DJI Mic 2 (disponibile in versione Shadow Black e Pearl White) può anche essere acquistato separatamente al prezzo di 99 €.

Il Microfono Lavalier DJI è disponibile al prezzo di 39 € e la Custodia di ricarica per DJI Mic 2 è disponibile al prezzo di 69 €.