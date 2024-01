Salute e Cultura: Una prospettiva umana per il rilancio del Sistema Sanitario

Il Sistema Sanitario Nazionale, un orgoglio a livello mondiale, necessita di una rivisitazione urgente, non solo dal punto di vista finanziario ma soprattutto culturale. Nel nostro Paese, esiste una fascia di popolazione che affronta gravi sfide di salute, come le disabilità psichiche tra i giovani, l'aumento degli anziani con le relative patologie, e le malattie degenerative croniche. Molti individui, però, incontrano difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari a causa di problemi finanziari, lunghe liste d'attesa o mancanza di accessibilità .

Nonostante i progressi significativi nella ricerca scientifica, che ha introdotto nuove diagnostica e terapie innovative, è cruciale sviluppare un modello organizzativo sostenibile nel settore sanitario. La sfida principale è di natura culturale, e si propone di puntare su un approccio basato sulla medicina di prossimità e sul coinvolgimento dei territori come luoghi di relazione e cura. La nuova visione della sanità dovrebbe concentrarsi su una presenza territoriale più efficace, meglio organizzata e integrata con le competenze ospedaliere.

Privilegiare esclusivamente il settore privato e ignorare l'importanza della prossimità nella cura rischiano di trasformare la medicina in un privilegio per pochi anziché un servizio accessibile a tutti. Una politica responsabile, ispirandosi all'esempio di Tina Anselmi, la prima donna ministro della Salute, dovrebbe promuovere scelte basate sulla solidarietà . È grazie a tali decisioni che in Italia, un vaccino o un esame medico sono a carico dello Stato, garantendo a tutti il diritto di curarsi.