The Sims 4 rivela i kit votati dalla comunità Castelli di Classe e Goth a Gogo

Avete votato per i temi dei prossimi kit di The Sims 4, e siamo entusiasti di annunciare che i vostri Sims possono finalmente immergersi nel passato e dare voce al loro Mietitore interiore con The Sims 4 Castelli di Classe Kit e The Sims 4 Goth a Gogo Kit!

Dall'architettura classica che racchiude la magnificenza di un palazzo medievale agli stili malinconici che rivelano l'aura dei vostri Sims più inquieti, Castelli di Classe Kit e Goth a Gogo Kit infonderanno teatralità nella vostra prossima storia di The Sims 4 e non vediamo l'ora di ammirare tutte quelle che creerete!

Create un castello adatto ai vostri Sims



Udite, udite! È il momento di attirare l'attenzione del quartiere con un autentico e imponente castello tutto vostro che reca gli iconici simboli del passato.



Con The Sims 4 Castelli di Classe, il vostro Sim può creare il più maestoso dei castelli. Archi gotici, saracinesche, magnifiche porte d'ingresso, sontuose finestre scorrevoli e scalinate grandiose consentono al vostro Sim di calarsi nel passato e immergersi nell'architettura medievale di secoli fa. Il vostro maniero non mancherà inoltre di essere il più incantevole, con murature strepitose e ampie saracinesche a circoscrivere la tenuta. Rilassatevi nella vostra sontuosa fortezza circondata da parapetti di cinta, vetri colorati, sottili balestriere e perfino gargoyle di lama!



Flirtate con il lato oscuro dei vostri Sims



Ohigoth! Per i vostri Sims si prospetta una trista sorpresa: incarneranno l'oscurità degli stili goth attraverso un intero guardaroba di capi del tutto neri nonché ricchi di trame e abbellimenti. Non sempre la varietà è prerogativa del solo colore, come espresso da questo iconico stile di moda.

Date il benvenuto al goth contemporaneo ispirato da pelle, tessuti a rete e quel caratteristico trucco malinconico. Valorizzate i completi goth di ogni giorno tramite anfibi con zeppa e capi dalla forma armoniosa impreziositi da cinture, fibbie e cinghie perfette per le giornate più cupe e ogni occasione il cui il vostro Sim vuole farsi notare.





The Sims 4 Castelli di Classe Kit e The Sims 4 Goth a Gogo Kit saranno disponibili il 18 gennaio 2024 su PC tramite l'EA app, su Mac® tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.



The Sims 4 Castelli di Classe Kit e The Sims 4 Goth a Gogo Kit richiedono il gioco base The Sims 4, scaricabile gratis, e tutti gli aggiornamenti. Leggi i requisiti minimi di sistema del pacchetto.