BUON COMPLEANNO PEPPA! L'EVENTO AL CINEMA

Chi non conosce Peppa Pig, la simpatica maialina che, da quando è apparsa per la prima volta sullo schermo nel 2004, è diventata uno dei personaggi più riconoscibili e amati dai bambini in tutto il mondo?Le sue avventure, narrate nella serie animata prodotta dallo studio, hanno catturato l'immaginazione e i cuori di, veicolando con entusiasmo messaggi molto importanti e significativi sull', la, ile la. Quest’anno,e, per festeggiare in grande stile, Hasbro Italia in collaborazione coninvita tutte le famiglie italiane a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile: solo nei weekend del, tutti i fan di Peppa potranno darsi appuntamento nelle sale per il “”, un evento unico completamente dedicato alla carismatica maialina e ideato in esclusiva per il grande schermo (elenco sale a breve su nexodigital.it ).

In occasione della festa di compleanno di Peppa, i cinema di tutta Italia diventeranno così il palcoscenico di ben 10 episodi dell’ultima stagione, proposti in anteprima esclusiva proprio per il cinema . Tra le entusiasmanti sorprese spiccano lo speciale di tre parti tutto dedicato a una divertentissima festa di matrimonio , un episodio ambientato su un party bus e una novità assoluta : tanto divertimento interattivo dove Peppa e i suoi amici irromperanno nel mondo reale grazie a un mix di live action e animazione . Imperdibili anche le cinque nuove canzoni da cantare insieme alla maialina e i balletti che i più piccoli ameranno, arricchendo l’esperienza e rendendola ancora più memorabile. Un evento imperdibile che promette di incantare e divertire, invitando tutta la famiglia a unirsi alla festa!







In ben 20 anni , Peppa ha raggiunto ogni angolo del pianeta, tanto che oggi le sue avventure vengono tradotte in più di 40 lingue e vengono trasmessi in 180 Paesi . Approdata in Italia nel 2008 , è oggi la serie più amata dai bambini dai 3 ai 5 anni e viene ancora trasmessa giornalmente con successo su Rai Yoyo , il canale televisivo preferito dai più piccoli. Peppa Pig è andata in onda più di 120mila volte su Rai Yoyo e negli anni, Peppa Pig è diventata molto di più di una serie televisiva: ormai è un vero e proprio fenomeno di costume che abbraccia ogni aspetto della vita dei più piccoli, dai giocattoli ai libri , dai vestiti agli articoli da festa , passando per magazine , biciclette , videogiochi , app e addirittura snack dolci e salati per far merenda in compagnia della propria amichetta. Tra giochi, parchi a tema e spettacoli teatrali, Peppa ha fatto breccia nei cuori delle famiglie di tutto il mondo grazie ai suoi messaggi positivi, sempre ricchi di vivacità e allegria, che le permette di trasformare il gioco e l’avventura in un fantastico e funzionale veicolo di apprendimento.



Dalle giornate a scuola alle visite dai nonni, dalla pioggia che interrompe i giochi all'entusiasmo per le piccole scoperte, ogni aspetto della vita di Peppa rispecchia l'esperienza dei suoi giovani spettatori, facendo di ogni episodio una finestra sul mondo attraverso gli occhi dell'infanzia. La festa di compleanno della maialina sarà l’occasione perfetta per celebrare 20 anni di avventure . I biglietti saranno in vendita dal giorno 24 gennaio con pochi click tutti i fan della famosissima maialina potranno assicurarsi un posto in prima fila a un evento unico e irripetibile.



Il 2024 si prospetta un anno ricco di celebrazioni, con un calendario fitto di attività dedicate all’amatissima maialina, l’unica che continua a essere una dolce e costante amica nelle vite di diverse generazioni. E i genitori? Possono sorridere sereni: i loro piccoli sono in ottime mani, in compagnia di insegnamenti preziosi e di avventure indimenticabili firmate Peppa Pig!