Veeam potenzia il programma ProPartner Network

Veeam aiuta i propri Partner a rispondere alla crescente domanda di cyber resilience

I cambiamenti alla rete Veeam ProPartner assicurano profitti maggiori e più affidabili, supportati da una migliore gestione delle transazioni e da una maggiore protezione del business

Veeam Software, leader numero uno nella Protezione dei Dati e nel Recupero da Ransomware, ha annunciato di aver apportato aggiornamenti e migliorie al programma Veeam ProPartner Network. Grazie a questi cambiamenti, i partner di Veeam nel mondo potranno beneficiare della crescente adozione della tecnologia Veeam per aiutare le aziende a raggiungere la resilienza radicale contro un numero in continuo aumento di minacce cyber e altre interruzioni del servizio.

Gli aggiornamenti al programma hanno l’obiettivo di supportare la profittabilità dei partner, assicurando al contempo la protezione del business con Veeam. Sono stati effettuate alcune modifiche alla rete Veeam ProPartner Network, che include 35.000 technology partner che operano in oltre 150 paesi.

“"Veeam è un'azienda focalizzata sui partner, che sono stati un fattore determinante del successo di Veeam e continueranno ad essere al centro della nostra crescita futura", ha dichiarato Larissa Crandall, VP of Global Channel and Alliances di Veeam. "Investiamo molto tempo nell'ascolto dei nostri partner e valutiamo come lavorare meglio insieme e, naturalmente, come supportarli nella fornitura della Veeam Data Platform per garantire i migliori risultati possibili ai nostri clienti comuni. I programmi di canale di successo devono garantire ai partner un business pianificabile e redditizio. Nel corso del 2024, Veeam annuncerà una serie di nuovi miglioramenti del programma grazie alla collaborazione con partner, alleanze e Global System Integrator che rafforzeranno il nostro ecosistema di partner e garantiranno resilienza radicale in un mondo in cui la nostra tecnologia sta proteggendo le aziende clienti da una gamma crescente di minacce ai dati e alla business continuity".

I benefici della nuova Veeam ProPartner Network

Maggiori profitti per i partner attraverso migliorie alla marginalità dei partner front-end

Ampliamento dell'idoneità alla registrazione delle transazioni e inclusione di scenari di prezzo non convenzionali, per permettere ai partner di crescere ulteriormente la base clienti.

Protezione della marginalità, Protect Partner margins con una nuova protezione dei prezzi per i partner consolidati, oltre a sconti selezionati su manutenzione e rinnovi

Training tecnici e di vendita migliorati e allineati con le Competenze permettono ai partner di differenziarsi grazie all’expertise in Cybersecurity e Disaster Recovery, SaaS, protezione dei dati Kubernetes e soluzioni Public Cloud

Maggiore supporto di Veeam nell’intero ciclo di vendita per acquisizione di nuovi clienti

Maggiore supporto Marketing, con un numero maggiore di programmi, campagne e risorse disponibili attraverso il Veeam Marketing Center sul Portale ProPartner

Per ulteriori informazioni sul Veeam ProPartner Program: https://www.veeam.com/ propartner.html .

Sono aperte le registrazioni alla decima edizione dell’evento VeeamOn, che si terrà dal 3 al 5 giugno 2024 presso il Diplomat Resort a Fort Lauderdale, in Florida: https://www.veeam.com/veeamon.

Dichiarazioni a supporto

"Negli ultimi anni abbiamo assistito a un'evoluzione dell'ecosistema dei partner in cui gli obiettivi del cliente, dei partner e dei fornitori di tecnologia si sovrappongono e il successo reciproco deve essere al centro di ogni programma partner di successo. Il nuovo Veeam ProPartner Network favorisce questa visione di successo e redditività condivisi, offrendo ai partner supporto tecnico e di marketing per consentire loro di aumentare la redditività in modo più prevedibile". - Steve White, Vicepresident Channels and Alliances di IDC

“Advizex, un fornitore di soluzioni con profonde radici nelle infrastrutture IT aziendali complesse e nel cloud computing,che è partner di Veeam da oltre 12 anni. Poiché la strategia di Advizex "everything-as-a-service" continua ad accelerare, non vediamo l'ora di collaborare ancora più strettamente con Veeam per offrire ai nostri clienti comuni la resilienza informatica necessaria per mantenere le loro attività in funzione. I valori fondamentali di Advizex - Rispetto, Responsabilità, Integrità e "Clienti per la vita" - sono in linea con questi nuovi aggiornamenti del programma partner di Veeam, che rafforzano ulteriormente la nostra partnership e la nostra visione condivisa per il futuro”. – CR Howdyshell, CEO di Advizex, a Platinum Veeam Partner

“I dati non sono mai stati così critici per il successo delle imprese e la loro protezione rimane una sfida costante. La nostra partnership con Veeam ci permette di offrire ai nostri clienti congiunti le soluzioni leader per la protezione dei dati e di ransomware recovery e questi nuovi aggiornamenti del programma per i partner non fanno che rafforzare queste capacità. In qualità di partner di lunga data di Veeam, siamo particolarmente entusiasti delle modifiche apportate al nuovo programma, che ci offre l'opportunità di incrementare il nostro business e la nostra redditività". – Bob Panos, SVP of Sales and Professional Services at American Digital, a Gold Veeam Cloud and Services Provider (VCSP) partner