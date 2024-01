PREPARATI PER IL PROSSIMO RAMEN: TEKKEN 8 E MASAYUME MILANO INSIEME DAL 26 GENNAIO

Per chi ama la saga della famiglia Mishima e il ramen, Bandai Namco Entertainment Italia, in collaborazione con Masayume Milano e RoundTwo , festeggerà l’arrivo dell’atteso nuovo capitolo il 26 gennaio con un’attività speciale: uno dei migliori Izakaya di Milano, il Masayume di via Garigliano 6, sarà interamente brandizzato a tema TEKKEN 8 . Non solo, per l’occasione e solo per quella settimana (dal 27 gennaio al 2 febbraio), è stato creato un Ramen speciale – il TEKKEN 8 Special – perfetto per dare la giusta carica a tutti i giocatori.

Il Masayume Milano , il luogo perfetto dove poter assaporare un ramen o altre ricette tipiche tra neon, graffiti ed elementi pop della cultura giapponese, si trasformerà in un “angolo” di TEKKEN, tra vetrine personalizzate con i personaggi iconici della saga, un menù interamente dedicato – incluso un ramen speciale pensato per festeggiare l’arrivo dell’ottavo capitolo , tovagliette, sottobicchieri e loghi: un Izakaya imperdibile per vivere in prima persona le atmosfere del gioco!

L’originale iniziativa di comunicazione nasce da un’idea di RoundTwo , il progetto di divulgazione videoludica di Francesco Fossetti e Marco Mottura, e non a caso proprio il cabinato arcade rosa fluo protagonista della sigla del canale Twitch diventerà parte integrante dell’evento: il 26 gennaio sarà infatti possibile giocare a Tekken 8 con una speciale configurazione formato “sala giochi” all’interno dello stesso Masayume, per un community event aperto a tutti a base di scontri 1vs1 e delizie nipponiche.

“ Il lancio di TEKKEN 8 è per noi il modo perfetto per iniziare questo nuovo anno. Per festeggiare con tutti i nostri fan l’arrivo del nuovo capitolo abbiamo pensato che portare alcune delle caratteristiche storiche del gioco in un luogo che è un angolo di Giappone a Milano fosse la giusta chiusura del cerchio tra il mondo dei videogiochi e quello della cucina ”, ha dichiarato Christian Born, Country Manager di Bandai Namco Entertainment Italia . “ Le atmosfere del Masayume si sposano perfettamente con quelle di TEKKEN 8 e siamo certi che i fan che proveranno il menu e il ramen speciale potranno avere un’esperienza memorabile per celebrare con noi questa uscita! ”.

Informazioni sul gioco

Il roster di lancio includerà 32 personaggi con una trama basata sulla lotta tra Jin Kazama e Kazuya Mishima. Oltre a questi due lottatori, i giocatori potranno divertirsi con alcuni dei personaggi più amati, come Paul Phoenix e Yoshimitsu, con personaggi di ritorno come Jun Kazama e Raven, e tre nuove aggiunte: Azucena, Victor Chevalier e Reina. In TEKKEN 8 i modelli di tutti i personaggi sono stati interamente rifatti da zero per poter sfruttare al massimo l’hardware della generazione corrente e per assicurare la migliore esperienza di gioco possibile.

TEKKEN 8

sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.