Titanic a Milano esperienza VR immersiva dal 14 maggio allo Spazio Bergognone 26

Dal 14 maggio 2026 Milano ospita Titanic: un viaggio nel tempo, una esperienza VR che ricostruisce il transatlantico per far vivere in prima persona la traversata del 1912 con ambienti esplorabili e scene interattive.

Milano si prepara ad accogliere Titanic: un viaggio nel tempo, un percorso in realtà virtuale che porta i visitatori dentro la storia del celebre transatlantico. L’apertura è fissata per il 14 maggio 2026 allo Spazio Bergognone 26, con un allestimento pensato per far rivivere la traversata del 1912 attraverso immagini, ambienti e ricostruzioni digitali.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fever e Musealia e combina tecnologia e ricerca storica. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un’esperienza immersiva che consente di osservare da vicino la vita a bordo e i momenti chiave del viaggio. Il percorso dura circa 45 minuti e accompagna il pubblico in una narrazione continua.

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L’ingresso avviene in modo suggestivo: si parte dal fondale oceanico, dove oggi giace il relitto del Titanic, per poi passare alla partenza del 10 aprile 1912 da Southampton. Il salto temporale introduce subito alla ricostruzione della nave, realizzata con grande attenzione ai dettagli architettonici e agli spazi originali.

Durante la visita è possibile muoversi liberamente tra alcune aree simbolo del transatlantico, dalla Grande Scalinata alle sale di prima classe fino alle cabine. L’esperienza include anche attività interattive, come il lavoro nelle caldaie, che permette di comprendere lo sforzo necessario per alimentare i motori della nave.

La narrazione è arricchita dalla presenza di figure storiche digitali, tra cui il capitano Edward John Smith e alcuni progettisti dell’imbarcazione. I loro interventi guidano il pubblico tra scelte tecniche e momenti della traversata, offrendo uno sguardo diretto su quanto accadde prima dell’impatto con l’iceberg.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio, dalle famiglie agli appassionati di storia, con l’obiettivo di rendere accessibili informazioni e contesto attraverso un linguaggio visivo immediato. La combinazione tra contenuti educativi e coinvolgimento diretto consente di avvicinarsi ai fatti in modo più concreto.

I biglietti sono acquistabili online, con accesso programmato per garantire la fruizione dell’esperienza. L’arrivo dell’evento a Milano segna un nuovo utilizzo della realtà virtuale nel racconto storico, trasformando una vicenda del passato in un percorso da vivere in prima persona.