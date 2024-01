Caos Pre-Elettorale nelle Regionali Sarde del 25 Febbraio

Nelle elezioni regionali in programma per il 25 febbraio in Sardegna, il clima è teso e contraddittorio, caratterizzato da liti e strappi che coinvolgono diverse fazioni politiche. Mentre la scadenza per la presentazione delle liste si avvicina, la situazione si fa sempre più complessa.

Il centrodestra si trova alle prese con divisioni interne e contrasti. Il nodo principale è rappresentato dalla frattura tra Fratelli d'Italia, che sostiene Paolo Truzzu come candidato alla carica di governatore, e la Lega, che insieme al Partito Sardo d'Azione vuole confermare l'attuale presidente Christian Solinas. Nonostante Truzzu avvii la sua campagna elettorale, i mediatori cercano di ricomporre la frattura nel centrodestra, sperando di riportare la Lega e i sardisti a sostenere un candidato alternativo a Solinas.

Le discussioni tra le fazioni si trasferiscono dai tavoli regionali a quelli nazionali, dove la questione sarda diventa parte di un discorso più ampio e complesso. Nel quadro del centrodestra, anche se si ipotizza una ricomposizione, la posizione di Alessandra Zedda, ex dirigente di Forza Italia e ex vicepresidente di Solinas, complica ulteriormente la situazione. Zedda ha annunciato la sua candidatura con un polo civico, un gesto che potrebbe essere ritirato in caso di unione dell'intero schieramento di centrodestra guidato da Paolo Truzzu, senza la presenza di Solinas.