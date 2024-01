Serata TV del 16 gennaio: Dai Fratelli De Filippo a Top Gun, la guida completa ai programmi

Stasera, cosa guardare in TV? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 16 gennaio su Rai, Mediaset, La7 e altri canali. La scelta sarà difficile tra le proposte di intrattenimento, che spaziano da "I fratelli De Filippo" su Rai 1 a "Top Gun: Maverick" su Canale 5, passando per "Le Iene" su Italia 1. I telespettatori avranno davvero l'imbarazzo della scelta.

Rai 1, ore 21.30: "I fratelli De Filippo" (Film)

In una Napoli dell'inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo crescono con la giovane madre, Luisa De Filippo. Il padre naturale, Eduardo Scarpetta, famoso attore e drammaturgo, si spaccia per loro zio, trascurandoli e mostrandosi spesso severo. Pur non riconoscendoli, Scarpetta li introduce nel mondo del teatro fin da bambini. Alla sua morte, i figli legittimi ereditano, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. Questa è la trama di "I fratelli De Filippo", film diretto da Sergio Rubini, in onda martedì 16 gennaio alle 21.30 su Rai 1. Nonostante il mancato riconoscimento, lo zio Scarpetta ha trasmesso loro un dono speciale: il suo grande talento, che il figlio legittimo Vincenzo non possiede. Il riscatto dalla storia familiare dolorosa passa attraverso la formazione del trio De Filippo, un sogno realizzato unendo le forze e superando difficoltà e conflitti. Nel cast, Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo e Giancarlo Giannini.