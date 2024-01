Sindaco di Casal di Principe chiama all'azione sulle Case Abusive: Abbattere è impossibile

Il sindaco Renato Natale di Casal di Principe, in provincia di Caserta, si rivolge al governo e ai leader dei principali partiti italiani per affrontare il problema delle case abusive. La legge italiana, sottolinea, prevede l'abbattimento come unica soluzione di fronte a un abuso edilizio, ma il sindaco sottolinea il dilemma finanziario dei comuni nel mettere in pratica questa normativa.

Natale ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ai ministri competenti per materia, proponendo la soluzione già dibattuta nella scorsa legislatura. La proposta consentirebbe ai comuni di acquisire le case abusive senza abbatterle, destinandole successivamente alle famiglie bisognose tramite un bando.

Il sindaco evidenzia che questa soluzione non rappresenta una "sanatoria", in quanto le abitazioni acquisite non potrebbero essere vendute per evitare che tornino nelle mani di chi ha commesso l'abuso. Nel suo appello, Natale spiega il vicolo cieco finanziario in cui si trovano i comuni, sottolineando il caso specifico di Casal di Principe, dove l'abbattimento di tutte le case abusive richiederebbe un esborso di circa 200 milioni di euro, con impatti sociali e ambientali significativi.

Il sindaco solleva una considerazione amara sulla mancanza di azioni concrete nel corso degli anni per risolvere il problema delle case abusive, sottolineando la necessità di affrontare la questione con proposte praticabili e sostenibili nel lungo termine.