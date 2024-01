Celebrati i 7 anni di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS

7 ANNI DI YU-GI-OH! DUEL LINKS CON NUMEROSE RICOMPENSE GRATUITE TRA CUI GEMME, PACK, CARTE ICONICHE E MOLTO ALTRO



Preparatevi a scaricare esclusivi regali, disponibili da oggi



Konami è lieta di annunciare i dettagli del 7° Anniversario di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS e una campagna ricca di fantastiche ricompense. La Campagna Di Celebrazione Del 7° Anniversario di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS inizierà il 12 gennaio e offrirà ai Duellanti un esclusivo bundle di regali celebrativi. Tra questi: carte iconiche Prismatic Foil Ultra Rare, 20 card pack, accessori speciali 7° Anniversario, Skill Ticket, carte personaggi e 1.000 Gemme - tutto gratuito!



Le carte iconiche includono l’aggressiva Spada Rivelatrice . I Duellanti potranno ottenere gratuitamente questa carta SPEED DUEL in edizione Prismatic Foil Ultra Rara e, con lei, la nuova Carte abilità Spada Protettiva. I Duellanti potranno inoltre ricevere un totale di tre Drago Bianco Occhi Blu Prismatic Foil Rarity edizione SPEED DUEL e una carta Scudo e Spada Prismatic Foil Rarity edizione RUSH DUEL.



Lista completa ricompense log-in:





1x Spada Rivelatrice (Speed) – Ultra Prismatic Foil Rarity

1x Carta abilità Spada Protettiva

3x Drago Bianco Occhi Blu (Speed) – Prismatic Foil Rarity

1x Scudo e Spada (Rush) – Rarità Prismatic Foil

10x pacchetti Phoenix Blaze (Speed) e 10x pacchetti Heavy Metal Scream (Rush)

1x Structure Deck Ultimate Ace Breaker (Rush)

2x pacchetti Legendary Duelists Rainbow (Rush) (con 1 carta UR/SR random per pacchetto)

1x Dream Ticket UR (veloce/lucido) e 1x Dream Ticket SR (veloce/lucido)

1x Ticket UR (Velocità/Prismatico) e 1x Ticket SR (Velocità/Prismatico)

1x biglietto a scelta SR/UR (Velocità/Normale)

1x Ticket abilità e 1x Ticket di sblocco personaggio

1x Tappetino da gioco e 1x Custodia per carte

1.000 Gemme

Le ricompense non si finiscono qui! Disponibili anche missioni speciali per il 7° Anniversario che potranno essere completate per ottenere icone commemorative 7° Anniversario per Yugi e Yuga e altre 777 Gemme.Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.