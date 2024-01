GeForce NOW - nuovi giochi di Activision Blizzard e novità G-SYNC in arrivo

In occasione di questo GFN Thursday NVIDIA fa un recap delle novità annunciate al CES 2024 in merito alla piattaforma GeForce NOW: tanti nuovi giochi come Diablo IV e Overwatch 2 di Blizzard, ma anche nuove tecnologie innovative G-SYNC e ulteriori modalità di accesso al cloud per i giocatori.



Nuove modalità di accesso a GFN



Il CES 2024 è giunto al termine, e gli utenti GeForce NOW hanno molte novità da scoprire. In arrivo a febbraio, i pass giornalieri per gli abbonamenti Ultimate e Priority che offriranno una nuova modalità di giocare con la qualità una GeForce RTX 4080 per un massimo di 24 ore. Ultimate Day Pass sarà disponibile al costo di 8.79€ e il Priority Day Pass a 4.39€.



Tecnologia G-SYNC



Il supporto Cloud G-SYNC sfrutta il refresh rate variabile e le caratteristiche dei monitor compatibili con G-SYNC per sincronizzarsi con lo streaming ed ottenere la massima fluidità durante le sessioni di gioco. Insieme alle nuove opzioni di streaming a 60 e 120 frame al secondo per la modalità GeForce NOW Reflex, questo rende l’esperienza di gioco del cloud gaming quasi indistinguibile dall'uso di un PC locale.



In aggiunta, annunciamo l’arrivo di 10 nuovi giochi che si uniranno alla libreria di GeForce NOW questa settimana:





War Hospital (Nuovo rilascio 11/01, disponibile su Steam)

Assassin’s Creed: Valhalla (Xbox, disponibile per PC Game Pass)

Jected - Rivals (Steam)

RAILGRADE (Steam)

Survivalist: Invisible Strain (Steam)

The Talos Principle 2 (Epic Games Store)

Turbo Golf Racing (Xbox, disponibile per PC Game Pass)

TUNIC (Xbox, disponibile per PC Game Pass)

Witch It (Steam)

Zombie Army 4: Dead War (Xbox, disponibile per PC Game Pass)