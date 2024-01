Paolo Bonolis e il suo incontro paranormale: Avevo un Fantasma in Casa

In un sincero racconto durante una diretta social, Paolo Bonolis ha condiviso un'esperienza paranormale vissuta anni fa nella sua prima casa, aggiungendo un tocco personale al dibattuto tema dei fenomeni paranormali.

Il conduttore ha risposto apertamente a un follower incuriosito sulla presenza di fantasmi nella sua casa. "Sì. Il primo appartamento in cui ho vissuto da solo l'ho comprato grazie ai primi guadagni con la televisione, per cercare un'indipendenza dalla famiglia. Vicino casa nostra avevano ammazzato uno e quell'appartamento piccolino non lo voleva nessuno. Io l'ho preso e amen, sono andato lì. Per un certo lasso di tempo non è successo niente", ha raccontato Bonolis, rivelando una sequenza di eventi inquietanti.

Il conduttore ha descritto come, nel corso del tempo, le luci accese e gli armadi aperti siano diventati una presenza costante. "Mi sono domandato cosa potesse essere, dopo un po' era diventata una rottura di scatole, e l'ho ravvisata nella presenza di qualcosa." In un momento di stanchezza, Bonolis ha deciso di affrontare la situazione direttamente: "Sono stato abbastanza chiaro e non è successo più niente, finché una sera venne per la prima volta Sonia (Bruganelli) a dormire da me e mi ha detto che nella notte ha visto una presenza scura che si è avvicinata al nostro letto."

Il presentatore ha concluso il racconto con un tocco di umorismo, sottolineando che il cambio di casa è stato inevitabile per garantire un sonno più tranquillo. Una storia che unisce il noto conduttore a un'esperienza paranormalmente sorprendente.