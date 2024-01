Momodora: Moonlit Farewell è ora disponibile su Steam

La serie Momodora èuna serie di giochi d'azione ricchi di esplorazione 2Dsviluppati dallo sviluppatore indipendente Bombservicedal 2010. Finora ci sono stati 4 capitoli della serie edè nota per la sua splendida pixel art e l'azione rapidae gratificante. Il gioco precedente, Momodora: ReverieUnder the Moonlight, ha ricevuto il plauso dellacritica, vendendo oltre 800.000 copie in tutto il mondo.

"Ciao! SonoRdein, regista di Momodora: Moonlit Farewell ecreatore della serie. Il nostro nuovo gioco usciràpresto ed è il culmine di tutto ciò che abbiamoimparato. La mia sincera speranza è che i giocatoritrovino questo gioco divertente ed esplorino icontenuti il più possibile. Per favore, accoglietelocon ansia!”