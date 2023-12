Momodora: Moonlit Farewell uscirà l'11 gennaio 2024

PLAYISM è orgogliosa di annunciare che Momodora: Moonlit Farewell, il culmine della serie Momodora di giochi Metroidvania di Bombservice, uscirà su Steam l'11 gennaio 2024.





Momodora: Moonlit Farewell è il culmine della serie Momodora e si svolge 5 anni dopo gli eventi di Momodora III. Momo, un'alta sacerdotessa del villaggio di Koho, ha il compito di intraprendere un viaggio per salvare il mondo dai demoni, evocati dal suono di una misteriosa campana. Esplora un mondo fantastico, purifica i demoni con attacchi e sigilli appariscenti e scopri miti mai raccontati.

La serie Momodora è una serie di giochi d'azione ricchi di esplorazione 2D sviluppati dallo sviluppatore indipendente Bombservice dal 2010. Finora ci sono stati 4 capitoli della serie ed è nota per la sua splendida grafica in pixel art e l'azione rapida e soddisfacente. Il gioco precedente, Momodora: Reverie Under the Moonlight, ha ricevuto il plauso della critica, vendendo oltre 800.000 copie in tutto il mondo.

Questo nuovo capitolo della serie è il culmine di tutto il know-how che gli sviluppatori hanno accumulato in tanti anni di utilizzo della serie Momodora, ed è progettato per essere apprezzato sia dai veterani della serie che dai nuovi arrivati.

Guarda il fantastico trailer di Momodora: Moonlit Farewell qui: https://youtu.be/szQk4i1zRmY

La data di uscita è stata prevista per l'11 gennaio 2024, aggiungi il gioco alla lista dei desideri mentre aspetti!





Un metroidvania con splendide pixel art e animazioni





Ogni livello che esplorerai è disegnato con una meticolosa pixel art e ogni personaggio si muove in modo fluido e dinamico con le proprie animazioni. Anche gli effetti visivi sono stati migliorati rispetto ai giochi precedenti, dando vita al mondo mistico e incantevole di Momodora.





Usa il sistema dei sigilli per personalizzare la tua corsa





Puoi ottenere "Sigilli" dai negozi, esplorando la mappa o da determinati eventi. Gli effetti spaziano dal rafforzamento degli attacchi o dalla guarigione, all'evocazione di spade magiche per colpire i tuoi nemici.





Dopo aver ottenuto un sigillo, puoi attivarlo o disattivarlo quando vuoi, così puoi scambiarli mentre corri e personalizzare le tue abilità per adattarle al tuo stile di gioco.



Usa le impostazioni di difficoltà per esplorare il mondo come preferisci

Puoi scegliere liberamente tra la difficoltà "Leggera" casual e spensierata se desideri un'esperienza più rilassata o la difficoltà "Normale" se stai cercando una sfida.





La difficoltà Leggera include anche una funzione di difficoltà adattiva attivabile che rende il tuo personaggio più forte ogni volta che cadi in battaglia.





