NUOVA ESPANSIONE ‘SCARLATTO E VIOLETTO - CRONOFORZE’ DEL GCC POKÉMON

Oggi The Pokémon Company International ha rivelato che la prossima espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon, Scarlatto e Violetto - Cronoforze, sarà disponibile il 22 marzo 2024 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.



Apparse per la prima volta nella serie Nero e Bianco, le carte ASSO TATTICO torneranno nel GCC Pokémon con Scarlatto e Violetto - Cronoforze, come inizialmente annunciato durante i Campionati Mondiali Pokémon 2023. Queste carte hanno effetti potenti, ma ogni mazzo può includerne solo una. In più, le carte ASSO TATTICO in Scarlatto e Violetto - Cronoforze sfoggeranno un nuovo e vivace design dal colore magenta e appariranno sotto forma di carte Allenatore o Energia speciale.



L’espansione in arrivo includerà anche nuovi Pokémon, tra cui Acquecrespe e Fogliaferrea, introdotti originariamente nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. A questi si aggiungeranno Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro mai visti prima, carte Allenatore inedite, nonché altri Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso dal solito.



Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo:

Sette carte Allenatore ed Energia speciale ASSO TATTICO

13 Pokémon-ex e due Pokémon-ex Teracristal

22 carte rare illustrazione di Pokémon

10 carte rare illustrazione speciale, tra Pokémon e carte Aiuto

Sei carte rare iper dorate impresse in modo speciale

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Cronoforze saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.



Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 21 marzo 2024 gli Allenatori potranno giocare con Scarlatto e Violetto - Cronoforze in digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, collezionando e lottando con le nuove carte ASSO TATTICO e ricevendo bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.