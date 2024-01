Pietro Castellitto a Domenica In: Un Ritorno al Cinema Contro Ogni Previsione

L'attore Pietro Castellitto, ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica In insieme al padre Sergio Castellitto, rivela la sua iniziale resistenza nei confronti del cinema e la sua successiva riscoperta della passione per questa forma d'arte.

La Reticenza di Pietro Verso il Cinema

Mara Venier chiede a Pietro quando ha scoperto la sua passione per il cinema, e l'attore risponde con sincerità: "Ho provato in tutti i modi a non farlo il cinema. Quando sei piccolo, hai inevitabilmente delle fascinazioni diverse da quelle che frequenti quotidianamente. Quindi non avevo alcuna fascinazione per il cinema".

Il Ritorno con una Nuova Consapevolezza

Tuttavia, Pietro Castellitto rivela una svolta nella sua prospettiva: "Poi insomma, il cinema è un’arte che racchiude tutto e io credo nella vitalità. La vocazione è quel mezzo che scegli per sentirti vivo. Quando ho capito che, tutto sommato, poteva venirmi bene ci sono tornato con un’altra consapevolezza".

Anticipazioni sul Film Enea e Intervista a Domenica In

La puntata di Domenica In, disponibile su www.raiplay.it, offre uno sguardo approfondito sulla carriera e la vita privata di Sergio e Pietro Castellitto. Durante l'intervista, forniscono anche anticipazioni sul film "Enea", diretto da Pietro Castellitto e in uscita nei cinema dal 11 gennaio. L'attrice Jasmine Trinca si unisce allo spettacolo per presentare la serie tv "La storia", tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante, in onda su Rai1 da lunedì 8 gennaio e diretta da Francesca Archibugi.

Musica e Ospiti Speciali

La puntata vede anche la partecipazione musicale di Mario Biondi, che esegue alcuni dei suoi successi dall'album "Crooning Undercover", e di Alberto Urso, che presenta il suo nuovo singolo "Mille domande". Un incontro ricco di emozioni, confidenze e anteprime per gli spettatori di Domenica In.