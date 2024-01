Weekend di spettacoli a Roma: dal musical di Rapunzel a Cirilli e La Ginestra sul palco

Nell'ultimo weekend festivo prima che Roma riponga il clima natalizio e torni alla sua consueta frenesia, c'è l'ultima occasione per godere degli spettacoli a tema sparsi per la città. Tra le proposte, spicca il musical "Rapunzel" con Lorella Cuccarini nel ruolo della perfida Gothel al Brancaccio, offrendo una dose di risate teatrali insieme a Cirilli e La Ginestra.

Oltre agli allestimenti tematici come il "Christmas World" a Villa Borghese e il "Luneur Park" popolato da elfi e folletti fino al 7 gennaio, la scena teatrale romana offre varie opzioni fino a domenica. Tra queste, "Una vita nel teatro" di David Mamet al Off/Off Theatre, la commedia "Taxi a due piazze" riscritta in chiave femminile con la regia di Chiara Noschese e la protagonista Barbara D'Urso al Parioli, e il musical da camera ironico "Ti amo, sei perfetto, ma ora cambia!" al Teatro Lo Spazio.

Il 14 gennaio arriva "La ciliegina sulla torta," una nuova commedia di Diego Ruiz con Edy Angelillo, Milena Miconi e Blas Roca Rey al Teatro Golden, insieme a "Il piacere dell'attesa" di Michele La Ginestra al 7 Off e "3 calzoni fortunati" al Teatro Prati, una delle commedie di Eduardo Scarpetta incentrate su Felice Sciosciammocca.

Per i bambini, ci sono le "Storie di Natale" all'Argentina fino a domenica, insieme a due spettacoli che prendono spunto dai capolavori shakespeariani, "Nonna Lia(R) e le sue tre nipoti" e "Riccardino III" all'Auditorium Parco della Musica fino al 7 gennaio. Gli amanti della magia possono godere del festival "Abracadabra la Notte dei Miracoli" al Ghione e "Magie di VariEtà" al Tirso de Molina fino a domenica. Per gli appassionati di acrobazie, la rassegna di circo contemporaneo "Ops!" è in programma all'Auditorium Parco della Musica fino a domenica.

Infine, canti popolari legati al presepe francescano sono protagonisti di "ChiaraStella" oggi e domani all'Auditorium Parco della Musica, con la partecipazione di Peppe Servillo. Le colonne sonore dei film saranno al centro domani mattina sia al Manzoni, con il concerto "Musica da 35mm," che al Museo del Saxofono di Fiumicino con "Jazz Movies & Cartoons".

