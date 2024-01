Call of Duty: Mobile - le leggende delle fiabe nella Stagione 1

Call of Duty: Mobile - Stagione 1: Racconti di un soldato offre ai giocatori l'opportunità di guadagnare50 livelli di ricompense del Battle Pass, con una nuova offerta di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Cipher - Hatter's Grin, Death Angel Alice - Wonder Lost e Sophia - Blood-Red Hood, oltre al nuovo fucile da cecchino LW3-Tundra, progetti arma, biglietti da visita, emblemi, Call of Duty® Points e molto altro ancora che verrà lanciato nel corso della stagione!

I giocatori potranno giocare a una nuova versione dei grandi classici. Di seguito sono disponibili tutti i dettagli diCall of Duty: Mobile - Stagione 1: Racconti di un soldato per Android e iOS:

- Nuova mappa: Atrium. Apparsa per la prima volta inCall of Duty®: Modern Warfare®, Atrium è una mappa MP di dimensioni ridotte in cui i giocatori devono destreggiarsi nel suo intricato percorso e sfruttare il terreno a proprio vantaggio. I player potranno utilizzare i balconi scoperti, per avere un supporto extra in battaglia.

- Nuova arma: LW3-Tundra. La LW3-Tundra è una scelta obbligata anche per i cecchini più esigenti. Sarà possibile prendere la mira e sparare attraverso i cortili o tenetersi lontani dall'azione su un balcone senza mai perdere un colpo.

Call of Duty: Mobile - Stagione 1: Racconti di un soldato includerà anche una serie di aggiornamenti e miglioramenti al gioco, oltre a nuove sfide stagionali, estrazioni, un evento a tema e altro ancora, che verranno rilasciati nel negozio al momento del lancio e nel corso della stagione.

Il trailer di- Stagione 1: Racconti di un soldato è disponibile qui

Altre News per: calldutymobileleggendedellefiabenella