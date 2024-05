LE LEGGENDE DI MOBILE SUIT GUNDAM SARANNO IN CALL OF DUTY

Bandai Namco Europe annuncia una nuova collaborazione con Call of Duty che porterà le leggende della serie Gundam in prima linea nella serieCALL OF DUTY . Ispirate agli enormi mecha che hanno conquistato l'immaginazione dei fan di Gundam per generazioni, in CALL OF DUTYarriveranno nuove skin operatore basate sugli iconici Mobile Suit della serie. Oltre alle skin operatore, ci saranno anche progetti per armi, mosse finali e molti altri contenuti ispirati ai Mobile Suit preferiti dai fan: l'RX-78-2 Gundam con il Beam Rifle e l'RX-78-2 Shield; l'MS-06S Zaku II di Char e il suo devastante Heat Hawk e l'XVX-016 Gundam Aerial con il suo potente Aerial Rebuild Beam Rifle.

I bundle con le leggende di Mobile Suit Gundam saranno implementati in prima linea per un periodo limitato. Ma poiché Gundam è per tutti, per l'intera durata dell'evento, sarà disponibile un'ampia gamma di ricompense di progressione per chiunque giochi a CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III, CALL OF DUTY: WARZONEe CALL OF DUTY: WARZONE MOBILE , incluso un progetto per un'arma, una mimetica per arma, vinili, un adesivo, un emblema, un ciondolo per arma e carte di chiamata a tema Gundam.

I tre Gundam Tracer Pack disponibili per l'acquisto durante l'evento celebrano il franchise di Gundam con stile. Per iniziare, il Tracer Pack: Mobile Suit - RX-78-2 Gundam mostrerà il classico Mobile Suit di Amuro Ray con progetti per il Beam Rifle, la Beam Saber e l'RX-78-2 Shield da usare nel gioco. Elimina i nemici con la mossa finale Newtype Finisher, porta in battaglia il ciondolo per arma portafortuna Haro e scopri molti altri contenuti dedicati ai fan più accaniti dell'EFSF. Poi ci sarà il Tracer Pack: Mobile Suit - MS-06S Zaku II con il pilota asso di Zeon, Char Aznable.

Il Red Comet scenderà sul campo di battaglia con la classica mitragliatrice Zaku, l'arma da mischia Heat Hawk e il fucile Warship Destroyer. Annienta i nemici con la brutale mossa finale Searing Slash e mostra tutta la tua lealtà a Zeon con ciondoli per arma, adesivi e molto altro. Infine, conquista la gloria per GUND-ARM con il Tracer Pack: Mobile Suit – XVX-016 Gundam Aerial. Il kit ispirato alla Witch from Mercury porta in battaglia il Beam Rifle, l'Aerial Rebuild Rifle e l'Escutcheon del Gundam Aerial, oltre ad alcune importanti figure della serie, tra cui un vinile per arma di Suletta e Miorine, un adesivo per arma di Gundam Calibarn, un ciondolo per arma Holder Mark e la schermata di caricamento "The Witch and the Bride". I Mobile Suit Gundam Tracer Pack saranno acquistabili dall'inizio di giugno.