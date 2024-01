SMOLDER - ARRIVA LA PATCH 14.3

Dopo aver condotto diverse spedizioni nel regno caduto di Camavor in cerca di draghi imperiali, i domatori noxiani riuscirono finalmente a trovare e rapire un cucciolo. La madre diede fuoco alla nave per salvarlo, ma nonostante ciò il piccolo si perse nel caos. Giunto a riva sulle isole rocciose a sud della capitale, il draghetto venne trovato da un giovane che lo chiamò Smolder.

"Io sono 'Ignacarious Gigantareno Rex Le Spes Offerentis', ma il mio amico umano mi chiama Smolder!"

Un giorno, mentre giocavano, Smolder appiccò un incendio che bruciò un'intera foresta. Vedendo l'enorme colonna di fumo, la madre di Smolder atterrò sull'isola, ritrovando finalmente il figlio. Ora sotto lo sguardo vigile della mamma, Smolder sta imparando cosa significa essere l'erede della stirpe dei draghi imperiali di Camavor. Il cucciolo è un giocherellone ansioso di crescere e cerca ogni scusa per allenare le sue crescenti capacità. Benché sia ancora alle prime armi, le abilità di Smolder non sono da sottovalutare, poiché è in grado di dare alle fiamme tutto ciò che brucia.



ABILITÀ:

Passiva - Allenamento draconico

Colpire campioni con le abilità e uccidere nemici con Super soffio bruciante conferisce a Smolder una carica di Allenamento draconico. Le cariche aumentano i danni delle sue abilità di base.

Q - Super soffio bruciante

Smolder sputa fiamme contro i suoi nemici. L'abilità si evolve in base alle cariche, ottenendo le seguenti caratteristiche:

25: Infligge danni a tutti i nemici attorno al bersaglio

125: Emana esplosioni dietro al bersaglio che infliggono il 75% dei danni di questa abilità

225: Brucia il bersaglio infliggendo danni puri in base alla salute massima nell'arco di 3 secondi. I campioni nemici che scendono sotto una certa soglia di salute totale mentre bruciano vengono uccisi immediatamente

W - Ecciù!

Smolder si lascia sfuggire un adorabile starnuto fiammeggiante che infligge danni e rallenta i nemici colpiti.

Colpire campioni causa un'esplosione aggiuntiva.

E - Guardate, sto volando!

Smolder spicca il volo, ottenendo velocità di movimento e ignorando il terreno per 1,25 secondi.

Mentre vola, Smolder attacca il nemico con la salute più bassa.

R - MAAAAMMAAAA!

La mamma di Smolder soffia fuoco dall'alto, infliggendo danni aggiuntivi e rallentando i nemici al centro del fuoco.

Se lo colpisce, la mamma cura anche il suo piccolo.

